Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Favbet передал партию дронов для нужд ГУР

Favbet передал партию дронов для нужд ГУР

Подразделение Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) получило 23 разведывательных дрона, закупленные усилиями сотрудников группы компаний Favbet и при содействии фонда Favbet Foundation.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Подразделения ГУР выполняют самые рискованные и ответственные задачи, в том числе за линией фронта – в тылу врага. Компактные квадрокоптеры помогут нашим военным разведчикам выявлять и уничтожать позиции оккупантов и их военную инфраструктуру", – сообщили в Favbet Foundation.

Часть средств для закупки оборудования собрали сотрудники группы компаний Favbet по случаю 23-летия основания своей компании. Остальные средства были выделены из бюджета группы.

Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Автор:
Светлана Манько