Favbet передав партію дронів для потреб ГУР

Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оброни (ГУР МО) отримав 23 розвідувальних дрони, закуплені зусиллями співробітників групи компаній Favbet та за сприяння фонду Favbet Foundation.

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"Підрозділи ГУР виконують найбільш ризиковані і відповідальні завдання, в тому числі за лінією фронту – в тилу ворога. Компактні квадрокоптери допоможуть нашим військовим розвідникам виявляти і знищувати позиції окупантів та їх воєнну інфраструктуру", – повідомили в Favbet Foundation.

Частину коштів для закупівлі обладнання зібрали співробітники групи компаній Favbet з нагоди 23-річчя заснування своєї компанії. Решту коштів виділено з бюджету групи.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.