FAVBET Foundation при поддержке группы компаний FAVBET передаст отремонтированные автомобили для ВСУ

Группа компаний FAVBET продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины и запускает в сентябре новое благотворительное промо "Прокачка тачки для ВСУ".

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FAVBET работает для того, чтобы делать просмотр спорта зрелищным. Компания поддерживает профессиональных спортсменов и любителей, развивает спорт и пытается повысить интерес к нему. После начала полномасштабной войны FAVBET активно помогает армии и пострадавшим в результате военных действий.

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation в помощь Вооруженным Силам Украины, сотрудникам и мирным жителям направлено более 30 миллионов гривен.

Favbet Foundation продолжает благотворительный проект "Помощь Вооруженным Силам Украины", в рамках которого собирает средства на закупку военных автомобилей. Для поддержки проекта компания FAVBET запускает промо "Прокачай тачку для ВСУ", в течение которого будет передавать фонду часть прибыли для закупки и тюнинга 10 автомобилей.

Полгода войны всех истощили. Призывы о сборе средств на помощь военным превратились в серую обыденность. Поэтому авторы проекта решили запустить промо в стиле автомобильного тюнинг-шоу. В компании уверены, что это привлечет внимание к сбору и поможет приблизить нашу победу.

Кроме закупки автомобилей планируется их военный тюнинг, за который будет отвечать компания "No Motors". Процесс апгрейда автомобилей будет транслироваться на ютуб-канале проекта.

Напомним, защитники Украины при содействии Favbet Foundation получили 10 цифровых мобильных радиостанций, лазерный дальномер и два разведывательных дрона.