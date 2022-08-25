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Категория
Общество
Дата публикации

FAVBET Foundation при поддержке группы компаний FAVBET передаст отремонтированные автомобили для ВСУ

FAVBET Foundation при поддержке группы компаний FAVBET передаст отремонтированные автомобили для ВСУ
FAVBET активно помогает армии и пострадавшим в результате военных действий

Группа компаний FAVBET продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины и запускает в сентябре новое благотворительное промо "Прокачка тачки для ВСУ".

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FAVBET работает для того, чтобы делать просмотр спорта зрелищным. Компания поддерживает профессиональных спортсменов и любителей, развивает спорт и пытается повысить интерес к нему. После начала полномасштабной войны FAVBET активно помогает армии и пострадавшим в результате военных действий.

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation в помощь Вооруженным Силам Украины, сотрудникам и мирным жителям направлено более 30 миллионов гривен.

Favbet Foundation продолжает благотворительный проект "Помощь Вооруженным Силам Украины", в рамках которого собирает средства на закупку военных автомобилей. Для поддержки проекта компания FAVBET запускает промо "Прокачай тачку для ВСУ", в течение которого будет передавать фонду часть прибыли для закупки и тюнинга 10 автомобилей.

Полгода войны всех истощили. Призывы о сборе средств на помощь военным превратились в серую обыденность. Поэтому авторы проекта решили запустить промо в стиле автомобильного тюнинг-шоу. В компании уверены, что это привлечет внимание к сбору и поможет приблизить нашу победу.

Кроме закупки автомобилей планируется их военный тюнинг, за который будет отвечать компания "No Motors". Процесс апгрейда автомобилей будет транслироваться на ютуб-канале проекта.

Напомним, защитники Украины при содействии Favbet Foundation получили 10 цифровых мобильных радиостанций, лазерный дальномер и два разведывательных дрона.

Автор:
Светлана Манько