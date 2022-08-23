"У парней новый день рождения": боец ВСУ рассказал, как внедорожник от Favbet помог спасти побратимов

Внедорожник Nissan, в начале июня при содействии Favbet Foundation доставленный на передовую, помог эвакуировать раненых бойцов ВСУ с поля боя.

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Об этом рассказал военнослужащий с позывным "Рыжий".

"Автомобиль 4х4 – в наших условиях то, что нужно. Во время очередного задания танки не смогли поддержать бойцов, потому что дождь, болото и темень, парней накрывали кассетными снарядами, но благодаря двум мостам и несмотря ни на что удалось всех вывезти из зоны обстрела. У парней теперь новый день рождения", – сообщил военный, подразделение которого держит фронт в направлении Бахмута.

По его словам, пикап помогает бойцам не только во время выполнения боевых заданий на линии столкновения, но и доставляет необходимые материалы для строительства блиндажей и опорных пунктов.

Подразделение, получившее это авто, весной принимало участие в освобождении Бучанского района Киевщины, позже было переведено в район Бахмута.

Напомним, в июле Favbet Foundation организовал поставку для ВСУ еще двух внедорожников – Nissan и Mazda. Вместе с машинами защитники Украины традиционно получили детские рисунки и подарки от школьников Киевской области.

Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В целом компания Favbet и фонд помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

Напомним, защитники Украины при содействии Favbet Foundation получили 10 цифровых мобильных радиостанций, лазерный дальномер и два разведывательных дрона.