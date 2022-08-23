"У хлопців новий день народження": боєць ЗСУ розповів, як позашляховик від Favbet допоміг врятувати побратимів

Позашляховик Nissan, який на початку червня за сприяння Favbet Foundation був доставлений на передову, допоміг евакуювати поранених бійців ЗСУ з поля бою.

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Про це розповів військовослужбовець з позивним "Рижий".

"Автомобіль 4х4 – у наших умовах це те, що треба. Під час чергового завдання танки не змогли підтримати бійців, бо дощ, болото та темрява, хлопців накривали касетними снарядами, але завдяки двом мостам і незважаючи ні на що вдалося усіх вивезти з-під зони обстрілу. У хлопців тепер новий день народження", – повідомив військовий, підрозділ якого тримає фронт у напрямку Бахмута.

За його словами, пікап допомагає бійцям не лише під час виконання бойових завдань на лінії зіткнення, але й доставляє необхідні матеріали для будівництва бліндажів і опорних пунктів.

Підрозділ, який отримав це авто, навесні брав участь у звільнені Бучанського району Київщини, згодом був переведений в район Бахмута.

Нагадаємо, в липні Favbet Foundation організував поставку для ЗСУ ще двох позашляховиків – Nissan та Mazda. Разом з машинами захисники України традиційно отримали дитячі малюнки та подарунки від школярів Київської області.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

Нагадаємо, захисники України за сприяння Favbet Foundation отримали 10 цифрових мобільних радіостанцій, лазерний дальномір та два розвідувальних дрони.