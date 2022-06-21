Favbet Foundation продолжает поддерживать украинских военных

Координационный штаб фонда в г. Загреб (Хорватия) передал территориальному подразделению ВСУ Львовской области очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Благотворительный фонд Favbet Foundation, целью которого является создание экосистемы положительного влияния и обеспечения условий для развития детского спорта и спортивной инфраструктуры, образовательных программ и государственных инициатив, приостановил все плановые проекты и переориентировался на помощь пострадавшим в Украине и за ее пределами. Сегодня 95% проектов фонда направлены на помощь вынужденным переселенцам, поддержку армии и реабилитацию раненых воинов.

"Помогать стране и армии – вполне нормальная позиция бизнеса, который был основан в Украине, развивался, работал и продолжает здесь работать. Я даже представить не могу, чтобы фонд вел себя по-другому. Очень рада, что во время войны я, как и мои коллеги, могут заниматься любимым делом. Благотворительность – моя ответственность перед собой и мое вдохновение", – подчеркнула Марианна Ковеня, куратор благотворительного фонда Favbet Foundation.

В пресс-службе отметили, что увеличили спектр услуг по оказанию гуманитарной помощи. Недавно было передано более 500 кг продуктов питания и более 300 кг средств медицины и антисептической гигиены. Логистические процессы также полностью обеспечиваются командой штаба.

Напомним, что за время войны команда Favbet Foundation:

Разработала логистический маршрут из Львова в Киев и перевезла своими силами более 100 тонн гуманитарной помощи.

Участвовала в покупке и передаче 3 машин скорой помощи в Николаевской области.

Передала 2 бронированных автомобиля и самую современную снайперскую винтовку для нужд ВСУ.

Офис стал бомбоубежищем, а склады – условные гуманитарные хабы, где сортируется продукция перед отправкой в ​​тот или иной регион.

Кроме того президент фонда Андрей Матюха заявил о намерении помочь Национальной полиции восстанавливать уничтоженные отделения в Киевской области после войны и призвал всех бизнесменов присоединиться к волонтерскому движению.