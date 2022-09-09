Фонд Новинского вместе с УПЦ передали медицинское оборудование для лечения травм конечностей запорожским больницам

В ответ на обращение исполнительного комитета городского совета Запорожья Благотворительный фонд Вадима Новинского вместе с Украинской православной церковью передали вторую партию аппаратов внешней фиксации (АВФ) для больниц областного центра. Общая стоимость медицинского оборудования составляет более 15 млн грн, сообщают “Українські новини”.

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Аппараты наружной фиксации используются при оказании медицинской помощи больным с травмами конечностей, пострадавших в результате боевых действий. Первая часть оборудования была передана 20 июля этого года.

7 сентября вторую партию АВФ по благословению Митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки передал заведующий канцелярией епархиального управления протоиерей Геннадий Елин.

"В Священном Писании есть такие слова: "Вера без дел мертва", — подчеркнул во время передачи аппаратов городу отец Геннадий. — Сегодня мы свидетельствуем о нашей вере своими добрыми делами. Сегодня Запорожская епархия вместе с Благотворительным фондом Вадима Новинского передает в больницы Запорожья необходимое медицинское оборудование. Мы надеемся, что оно поможет вернуть здоровье не одному человеку".

"Мы искренне благодарны за помощь Фонда Вадима Новинского, предоставившего клиническим учреждениям Запорожья уже более 700 таких медицинских аппаратов", — сказал Петр Александрович Рыженко, медицинский директор КНП "Городская больница экстренной и скорой медицинской помощи №5" Запорожского городского совета. По словам медиков, до 40% раненых нуждаются в применении АВФ. Эти аппараты должны быть всегда в резерве учреждений здравоохранения.

Вадим Новинский регулярно оказывает помощь Запорожью и региону. Так в апреле Фонд выделил 5 миллионов гривен на гуманитарные нужды Запорожской области и 500 тысяч долларов финансовой помощи для защиты жителей города Запорожья.

В марте по запросу Запорожской городской власти Фондом было приобретено 60 аппаратов вакуумной терапии и 1050 комплектов расходных материалов на сумму более 15 миллионов гривен для городской больницы экстренной и медицинской помощи и городской больницы № 9.

9 августа 2022 года в Запорожье поступило 5 автомобилей скорой помощи, закупленных в странах Европейского Союза Благотворительным фондом Вадима Новинского. Авто передал горожанам Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, он освятил их возле Свято-Покровского архиерейского собора. В общей сложности Запорожье получило 14 автомобилей скорой помощи от Фонда Вадима Новинского.

С 24 февраля Вадим Новинский направил на финансирование гуманитарных проектов и инициатив почти 800 млн. грн.