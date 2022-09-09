Фонд Новинського разом з УПЦ передали медичне обладнання для лікування травми кінцівок запорізьким лікарням

У відповідь на звернення виконавчого комітету міської ради Запоріжжя Благодійний фонд Вадима Новинського разом з Українською Православною Церквою передали другу партію апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ) для лікарень обласного центру. Загальна вартість медичного обладнання становить більше 15 млн грн, повідомляють “Українські новини”.

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Апарати зовнішньої фіксації використовуються при наданні медичної допомоги хворим з травмами кінцівок, які постраждали внаслідок бойових дій. Першу частину обладнання було передано 20 липня цього року.

7 вересня другу партію АЗФ з благословення Митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки передав завідувач канцелярії єпархіального управління протоієрей Геннадій Єлін.

"У Священному Письмі є такі слова: "Віра без діл мертва", — наголосив під час передачі апаратів місту отець Геннадій. — Сьогодні ми засвідчуємо нашу віру своїми добрими справами. Сьогодні Запорізька єпархія разом з Благодійним фондом Вадима Новинського передає до лікарень Запоріжжя необхідне медичне обладнання. Ми сподіваємося, що воно допоможе повернути здоров'я не одній людині".

"Ми щиро вдячні за допомогу Фонду Вадима Новинського, котрий надав клінічним закладам Запоріжжя вже більше 700 таких медичних апаратів", — сказав Петро Олександрович Риженко, медичний директор КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги №5" Запорізької міської ради.

За словами медиків, до 40% поранених потребують застосування АЗФ. Тож ці апарати мають бути завжди у резерві закладів охорони здоров'я.

Вадим Новинський регулярно надає допомогу Запоріжжю та регіону. Так у квітні Фонд виділив 5 мільйонів гривень на гуманітарні потреби Запорізької області, та 500 тисяч доларів фінансової допомоги для захисту мешканців міста Запоріжжя.

У березні на запит Запорізької міської влади Фондом було придбано 60 апаратів вакуумної терапії та 1050 комплектів витратних матеріалів на суму понад 15 мільйонів гривень для міської лікарні екстреної та медичної допомоги та міської лікарні № 9.

9 серпня 2022 року до Запоріжжя надійшли 5 автомобілів швидкої допомоги, які були закуплені в країнах Європейського Союзу Благодійним фондом Вадима Новинського. Автівки передав містянам Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука, він освятив їх біля Свято-Покровського архієрейського собору. Загалом Запоріжжя отримало 14 автомобілів швидкої допомоги від Фонду Вадима Новинського.

З 24 лютого Вадим Новинський спрямував на фінансування гуманітарних проектів та ініціатив майже 800 млн грн.