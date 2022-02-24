Где можно сдать кровь для военных

В связи с военной агрессией Российской Федерации в учреждениях здравоохранения возросла потребность в стратегических запасах крови, которая может быть использована на нужды раненых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Если хотите присоединиться к формированию стратегического запаса крови, особенно в тех регионах, которые испытали российскую агрессию, приходите в центры крови", - говорится в сообщении.

Как отметили в МОЗ при себе нужно иметь паспорт.

Адреса и контакты центров крови - по ссылке: https://utcc.gov.ua/de-mozhna-zdaty-krov/

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.