Де можна здати кров для військових

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації у закладах охорони здоров'я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яку можна використовувати на потреби поранених.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Якщо хочете приєднатися до формування стратегічного запасу крові, особливо в тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МОЗ, при собі потрібно мати паспорт.

Адреси та контакти центрів крові - за посиланням: https://utcc.gov.ua/de-mozhna-zdaty-krov/

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