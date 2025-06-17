Инвестиции в образование: первые украинские капиталисты и "золотой век" меценатства

Более 200 лет назад на территории современной Украины появились первые предприниматели, давшие толчок целым отраслям экономики. Столкнувшись с необходимостью кадров капиталисты XIX в. стали финансировать действующие образовательные учреждения или открывать новые. В рамках спецпроекта "Инвестиции в образование" Delo.ua собрало самых ярких представителей бизнеса тех времен, которые поддерживали образование.

До промышленной революции покровителями образования и науки на территории Украины были духовенство и дворянство. Именно эти классы в то время были самыми богатыми и влиятельными классами населения, а их имения были основой экономики того времени. Рост экономического значения городов и усложнение взаимоотношений в обществе нуждались в новых профессиональных кадрах, таких как юристы, медики или управленцы. И их нужно было где-то готовить, тогда как подавляющее большинство учебных заведений тех времен были ориентированы на подготовку духовенства.

Первое высшее учебное заведение в Украине — Острожская академия — было основано в 1576 году князем Василием-Константином Острожским в городе Острог (Ровенская область). Сейчас это заведение остается третьим старейшим университетом Восточной Европы после Пражского и Краковского университетов. Кроме так называемых семи свободных наук (грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, музыки, астрономии) в академии преподавали философию, богословие и медицину. Кроме того, студенты овладевали пятью языками: церковнославянским, польским, древнееврейским, греческим и латынью.

Второй университет на территории современной Украины основал Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петр Могила. В 1632 году по его инициативе была создана Киево-братская коллегия, в которой система образования была построена по образцу иезуитских коллегиумов. Через 20 лет после смерти Могилы коллегию переименовали в Киево-Могилянскую в честь ее покровителя. А в 1658 году, по договору между Гетманщиной и Речью Посполитой, заведение получило статус академии и равные права с Краковским университетом. Выпускниками Киево-Могилянской академии было 14 украинских гетманов.

Эпоха промышленного меценатства

После того, как в ХІХ ст. промышленная революция пришла на территорию Восточной Европы инициатива в вопросах меценатства и покровительства образования перешла в новый класс, который из-за трансформации экономики начал стремительно консолидировать богатство и влияние капиталистов. Если вынести за скобки наработки репутационного капитала, мотив финансирования учебных заведений у украинских капиталистов того времени остался таким же, как и у предшественников: усложнение экономики и производства, а также появление новых отраслей нуждалось в большом количестве квалифицированных кадров. Таким образом именно благодаря этой генерации меценатов на территории Украины начали появляться заведения готовивших инженеров и "синих воротничков" для нужд набиравшей обороты промышленности. Пик вложений капиталистов в образование и науку начался в конце ХІХ ст. Сейчас этот период в истории известен, как "золотой век" украинского меценатства.

Семья Терещенко

Фото почтовой марки Укрпочты 2014 с изображениями известных членов династии. Источник: Википедия

Основателем династии магнатов и владельцев сахарной империи был Артемий Терещенко, заработавший стартовый капитал на поставках леса и хлеба русской армии во время Крымской войны 1853-1856 годов. Впоследствии занялся сахароварением и в 1870 году вместе с сыновьями основывает "Общество свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко". К началу XX ст. эта компания контролировала 10% производства сахара по всей Российской Империи и владела 200 тыс. Га земли.

Терещенко были известными меценатами образования на средства которых были построены:

Ремесленное училище, которое сейчас является административно-учебным корпусом Глуховского агротехнического колледжа Сумского национального аграрного университета.

Женская гимназия, где сейчас находится Глуховская ООШ №1.

Мужская гимназия и педагогический институт, в настоящее время корпуса Глуховского национального педагогического университета им. Александра Довженко.

Здания сегодняшних Киево-Печерской гимназии (сегодня здание Национального транспортного университета) и Музыкально-драматическую школу Н. Лысенко (сегодня здание Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого).

Богдан и Варвара Ханенко

Богдан и Варвара Ханенко. Фото: Национальный проект медиаграмотности "Фильтр"

Эта семья украинских меценатов тесно связана с предыдущей: руководитель "Общества сахарной свеклы братьев Терещенко" Богдан Ханенко женился на дочери Николая Терещенко Варваре. Впрочем, этим супругам удалось выйти из-под тени Терещенко и построить собственную историю.

Пара запомнилась поддержкой образования и науки:

Богдан за собственные средства финансировал археологические раскопки в Киевской области, а также в Причерноморье. По результатам раскопок дважды издавался шеститомный каталог "Древности Приднепровья".

Варвара основала в селе Оленевка Киевской области ремесленные мастерские, куда сельская молодежь могла поступить после окончания начальной школы, а также агрошколу, выпустившую много опытных агрономов.

В 1918 году Варвара Ханенко по завещанию мужа передала в дар дом и всю коллекцию Всеукраинской академии наук, что стало основой для создания Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Семья Харитоненко

Памятник Ивану Харитоненко в Сумах. Фото: Википедия

Династия сахарозаводчиков, основателем которой был Иван Харитоненко, который в 1860 году вместе с сыном Павлом основал торговый дом "И. Г. Харитоненко с сыном". В конце жизни Харитоненко владел 40 тыс. Га земли, а представительства торгового дома Харитоненков помимо Российской Империи работали на территории Персии и Османской Империи.

Харитоненко активно поддерживали образовательные проекты на Левобережной Украине:

Построили в Сумах Реальное училище, в здании которого сейчас находится сумская школа №4. Позже для учащихся училища установили персональную стипендию им. Ивана Харитоненко.

Выстроили общежитие для студентов Харьковского университета.

Построили в Сумах кадетский корпус, который работает до сих пор как Государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" имени И. Г. Харитоненко.

В 1913 году за средства семьи в Сумах открыли Коммерческое училище.

Также семья финансировала ремесленные и приходские учебные заведения.

Семья Симиренко

Семья Симиренко в 1910-х. Фото: Википедия

Династия основана Федором Симиренко, который в 1815 году вместе с семьей жены открыл торговый дом "Братья Яхненко и Симиренко". Расцвет фирмы пришелся на 1840-1850-е, когда открыла в Черкасской области первый в Российской империи сахарный завод, а впоследствии и машиностроительное предприятие, построившее речные пароходы для логистики сахара по Днепру.

Симиренко активно занимались образованием и наукой:

Учредили инженерное училище, которое готовило кадры для заводов.

Обеспечивали выплату стипендий Симиренко на историко-филологическом факультете университета св. Владимира (ныне Университет им. Т.Г. Шевченко)

Лев Симиренко стал выдающимся ученым-исследователем плодово-ягодных культур и основал научно-исследовательскую базу, работавшую как образовательный центр для молодых аграриев.

Семья Алчевских

Семья Алчевских в 1880-е. Фото: Википедия.

Алексей Алчевский был известным банкиром и промышленником, который сконцентрировал в 1870-х контроль над Харьковским торговым банком и Харьковским земельным банком. Впоследствии он занялся горно-металлургическим бизнесом и принял участие в создании Донецко-Юрьевского металлургического общества, владевшего Донецко-Юрьевским заводом (сегодня это Алчевский металлургический комбинат, который с 2014 года находится в оккупации), а также металлургическими производствами. Кроме того, Алексей Алчевский фактически основал город Алчевск.

Жена Алексея Алчевского Кристина была одной из самых известных меценаток и один из символов эмансипации украинских женщин тех времен:

В 1860 году она основала Харьковскую частную женскую воскресную школу, которая просуществовала около 50 лет и где бесплатно обучалось до 700 учениц.

В 1879 году Алчевска открыла такую же школу в Алексеевке, что на территории сегодняшней Днепропетровщины.

Много работала над научной методикой преподавания, издала мемуары, статьи, пособия.

Иван Левинский

Иван Левинский. Фото: Украинский институт национальной памяти.

Ярким примером предпринимателей и меценатов Галиции известный архитектор Иван Левинский, являющийся автором проекта Львовской Оперы. Кроме проектирования, Левицкий занимался торговлей стройматериалами, а также производством керамики и изразцовых печей.

Также Левинский занимался образованием:

На средства Левинского во Львове начала работу ремесленная и промышленная бурса, где сироты и дети неимущих семей были освобождены от оплаты.

Вместе со львовским архитектором Юлианом Захариевичем он приобрел и подарил городу земельный участок под студенческое общежитие.

Активно поддерживал украинское педагогическое общество Галиции.

Конец эпохи

Таким образом, первые поколения украинских капиталистов за столетие выстраивали не только традиции бизнеса, но и традиции филантропии и инвестиций в человеческий капитал.

К сожалению, эпоха "золотого века" меценатства в Украине закончилась с приходом к власти большевиков в начале 1920 и в середине 1940-х. Большевистские власти уничтожали капиталистов как класс, вместе с ними уничтожая традиции филантропии и покровительства образованию. Поэтому после распада СССР новое поколение украинского бизнеса должно было заново проходить путь от накопления первых капиталов до понимания необходимости вкладывать в образование и собственные образовательные программы.