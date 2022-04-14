Из города-предпринимателя в город-тыл: Оксана Новодон о перестройке Хмельницкого на нужды ВСУ

С первых дней, когда началась война, власти в городе Хмельницкий поняли, что им сейчас нужно быть максимально эффективными, ведь они это тыл. За 48 дней войны город прошел несколько этапов. От работы только на нужды армии до возобновления бизнес-процессов, которые обеспечивают граждан работой, а бюджет – налогами.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

При поддержке посольства Швеции в Украине публикуем в проекте «Несокрушимые» наших коллег из Womo.ua рассказ начальницы управления экономики Хмельницкого городского совета Оксаны Новодон о новых задачах, которые ставит война городу: от налаживания новых логистических цепей для экспорта до релокации бизнеса с территорий, где ведутся боевые действия.

Работа и волонтерство

Я нетипичная чиновница, хотя работаю на государственной службе более 15 лет. У меня был интересный преподавательский опыт – я кандидат экономических наук и читала экономические дисциплины в местном высшем учебном заведении. Работа с молодежью очень вдохновляет и наталкивает новые интересные идеи.

Если говорить коротко, я активный человек, который с удовольствием принимает новые вызовы и любит учиться и познавать мир. Я очень люблю путешествовать и уже посетила более 25 стран мира. Мне посчастливилось стажироваться по моему профильному направлению в США, Швеции, Турции, Чешской Республике, Германии и других странах, поэтому на свою профессиональную деятельность я смотрю через призму иностранного опыта. Имела волонтерские проекты — от сбора средств на лечение тяжелобольных много лет назад до сотрудничества с серьезными волонтерскими организациями в период работы в городском совете. А в должности руководителя управления экономики способствовала проведению экономических реформ, развитию промышленного потенциала, поддержке малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций, развитию ВЭД и международного сотрудничества.

Война внесла коррективы, сейчас максимально поддерживаем местный бизнес и помогаем в релокации бизнеса из городов Украины, наиболее пострадавших от войны или находящихся на грани ведения боевых действий, организуем гуманитарную помощь от наших международных партнеров, а также оказываем поддержку внутренне перемещенным лицам.

Бизнес в Хмельницком до войны

Стратегически Хмельницкий определен городом-предпринимателем, поэтому большое внимание уделялось развитию диалога и доверия между бизнесом и властью, вопросам легкости ведения бизнеса, развитию точек экономического роста и развития экспортного потенциала.

По результатам исследования Агентства США по международному развитию (USAID) и Института экономических исследований и политических консультаций Индекса конкурентоспособности городов Украины 2020/2021 город Хмельницкий в очередной раз был признан самым конкурентоспособным городом в Украине. В рейтинге Forbes Хмельницкий вошел в первые 10 городов с точки зрения легкости ведения бизнеса, а Национальное рейтинговое агентство ИВИ-Rating оценило Хмельницкий как город с высокой инвестиционной привлекательностью.

Хмельницкий известен по всей Украине как город торговли. В прошлом году здесь было зарегистрировано почти 38 тысяч субъектов хозяйствования, среди них более 24 тысяч физических лиц-предпринимателей. Большинство предприятий города сосредоточены в торговле, промышленности и строительстве. Наибольшую часть занимают производство резиновых и пластмассовых изделий, текстиля и пищевых продуктов, напитков и т.д. В частности, здесь расположен единственный экспортер ковров и предприятие по производству сетевого, которое экспортирует продукцию свадебной индустрии более чем в 50 стран мира.

Команда управления экономики с городским головой

Бизнес во время войны

В первые дни войны все были сначала в ступоре, а затем активно стали помогать – металлурги варили противотанковых ежей, швейники – отшивали на нужды ВСУ, на базе гостиниц и ресторанов открывали штабы для внутренне перемещенных лиц. Практически все занимались этим на волонтерских началах. Бизнесмены обращались к власти и спрашивали, что они могут сделать.

Потом мы стали понимать, что ресурсы бизнеса иссякают, и нужно учиться жить в новых реалиях. Мы создали проект «Горячая кнопка для бизнеса» – это центр по работе с бизнесом по нескольким основным направлениям: налогообложение, трудовые отношения в условиях военного положения.

Этим проектом уже воспользовались более 150 предпринимателей по особенностям налогообложения, трудовых отношений в условиях военного положения, работы рынков, релокации производств.

Были и запросы – предложения помощи. ИТ-специалисты вызвались приобщиться к преподаванию в бесплатных ИТ-курсах для переселенцев.

Сейчас часть производств не могут работать, потому что не имеют сырья, ведь осуществлять поставки из-за границы сейчас проблематично, или потеряли привычные для себя рынки сбыта из-за проблем с логистикой. Следовательно, в настоящее время возможный спад объемов экспортных поставок может достигать 50%.

Мы сотрудничаем с немецким обществом международного сотрудничества GIZ, помогающим найти новые логистические цепи для поставок сырья, выхода на новые рынки, переориентации производств. К проекту приобщили 5 топовых экспертов экспортного консалтинга Украины, которые в течение 3 месяцев будут работать с местным бизнесом в формате онлайн-консультаций.

Релокация бизнеса в Хмельницком

С начала введения военного положения нам поступило более 30 заявок на перенос производств в территориальную общину. Запросы поступали из городов Украины, наиболее пострадавших от войны или находящихся на грани ведения боевых действий – это Харьков, Чернигов, Днепр, Запорожье, Сумы и т.д. В настоящее время более десятка производств уже разместили в общине. На проработке находятся запросы еще от десятка предприятий.

Мы предоставляем помощь в поиске помещений и логистических компаний, чтобы перевезти оборудование из регионов. Также помогаем нанять персонал – для этого существует Штаб помощи переселенцам, который имеет базу данных и помогает с трудоустройством или наймом. Таким образом, уже 70 человек нашли работу.

В Хмельницкий переехали производители светодиодной продукции, швейной промышленности. В основном, бизнес перемещали из Харькова, Запорожья, Киева, Донецкой области. Киевляне сейчас анализируют риски и решают, стоит ли перемещать бизнес или возобновлять работу на местах.

Трудоустройство переселенцев

Уже сейчас в Хмельницкий переехали более 27 тысяч человек, и это без учета области. На самом деле цифра может быть больше, ведь это динамичный процесс – люди постоянно приезжают. Некоторые остаются на несколько дней и едут и в другое место, некоторые остаются работать, часть планирует возвращаться домой.

В городе работает Штаб помощи вынужденным переселенцам, который в сотрудничестве с местным бизнесом и центром занятости формирует перечень вакансий и оказывает помощь в трудоустройстве.

Кроме этого, переселенцам помогают в подготовке по специальностям, актуальным на рынке. Так, для получения специализации в ИТ-сфере и выхода на иностранный ИТ-рынок организованы бесплатные ИТ-курсы и изучение английского языка по основным направлениям (программирование Front end, UI/UX, project management, SEO, PR, тестирование ПО, графический дизайн ). Присоединились к программе более 1000 человек.

Также есть возможность бесплатной профессиональной учебы на базе местных профессионально-технических училищ. Овладеть рабочие профессии, такие как электромеханик, слесарь-электрик, токарь, электрогазосварщик, швея, повар.

Как городские власти помогли переориентировать бизнесы на нужды ВСУ

Самый эффективный способ помочь армии – спросить что им нужно. Мы составляем список потребностей и постоянно обновляем его. Затем находим исполнителей - предпринимателей и возводим заказчиков с исполнителями. Дальше они работают на договорных отношениях. Заказчиками могут быть вооруженные силы, спасательная служба, пограничники или ТРО.

В частности, помогаем в переориентации швейного бизнеса, который сейчас шьет спальные мешки, камуфлированные костюмы, плитоноски, термобелье и т.д.

Сотрудничество с фондами и международными партнерами

В начале войны мы сформировали целый перечень международных фондов и организаций, которые занимаются помощью населению в военных конфликтах, исповедуют защиту прав и свобод человека и обратились к ним с предложением сотрудничества. Пока откликнулись три организации для помощи – это Medair, UNICEF и Welthungerhilfe. Надеемся приобщить и другие фонды, а пока швейцарский Medair работает над обеспечением гуманитарных потребностей общества, UNICEF помогает с меднаборами, а немецкая организация Welthungerhilfe предоставляет продукты, гигиенические наборы и должна приобщиться к строительству временного жилья для переселенцев.

Встреча с городами-побратимами в мирное время

С городами Польши и Литвы дружеские, партнерские отношения, сформированные годами сотрудничества. К примеру, польский город Чеханов наш собрат уже 25 лет. Уже к утру первого дня войны наши друзья из Чеханова позвонили и спросили, чем могут помочь, оперативно организовали гуманитарную помощь.

Гуманитарный груз от зарубежных партнеров

С чешской Прагой соглашение о партнерстве было подписано уже во время войны. Глава Ондржец Коларж приехал в Хмельницкий, несмотря на военное положение в Украине. От Праги Ондржец привез гуманитарный груз. В частности, около 30 хороших квадрокоптеров, военная одежда, обувь, термобелье, вещмешки, продукты, медикаменты. Сейчас в Хмельницкий уже поступило сотни тонн гуманитарного груза.

Польский город Чеханов направляет гуманитарную помощь в первый день войны

Как сплотить себя во время войны и не тратить энергию на эмоции и переживания

Сейчас важно понять, что вклад каждого – важен, что каждый шаг приближает нас к победе. Не стоит обесценивать работу в тылу – делайте то, что хорошо умеете, берегите себя и родных и настраивайтесь на работу – сила и энергия нам будут очень нужны не только сейчас, в борьбе за победу, но и в будущем для восстановления и развития нашей свободной Украина.

Склонность к волонтерству у украинцев в крови – украинцы по своей природе очень душевные, милосердные, добродушные и ответственные люди склонны помогать другим. Сейчас, в условиях войны, мы в очередной раз убедились в этом. Мы для всего мира стали примером единства, сплоченности и взаимной поддержки.

Волонтерство – это не только помощь другим, но и возможность развить свой творческий потенциал, эмоциональный интеллект, терпение и общительность, терпение, стрессоустойчивость, коммуникабельность, сформировать организаторские способности. Хороший волонтер – это действительно прекрасный проектный менеджер, способный работать в кризисных ситуациях.