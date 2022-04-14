З міста-підприємця в місто-тил: Оксана Новодон про перебудову Хмельницького на потреби ЗСУ

З перших днів, коли почалася війна, влада у місті Хмельницький зрозуміла, що їм зараз треба бути максимально ефективними, адже вони — це тил. За 48 днів війни місто пройшло декілька етапів. Від роботи тільки на потребу армії до відновлення бізнес-процесів, які забезпечують громадян роботою, а бюджет – податками.

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За підтримки посольства Швеції в Україні публікуємо у проекті «Незламні» наших колег з Womo.ua, розповідь начальниці управління економіки Хмельницької міської ради Оксани Новодон про нові завдання, які ставить війна місту: від налагодження нових логістичних ланцюгів для екпорту до релокації бізнесу з територій де ведуться бойові дії.

Робота та волонтерство

Я нетипова чиновниця, хоча працюю на державній службі понад 15 років. Мала цікавий викладацький досвід – я кандидат економічний наук і читала економічні дисципліни у місцевому вищому навчальному закладі. Робота з молоддю дуже надихає і наштовхує на нові цікаві ідеї.

Якщо говорити коротко, я активна людина, яка із задоволенням приймає нові виклики і любить вчитися і пізнавати світ. Я дуже люблю подорожувати і вже відвідала більше 25 країн світу. Мені пощастило стажуватися за моїм профільним напрямком в США, Швеції, Туреччині, Чеській Республіці, Німеччині та інших країнах, тому на свою професійну діяльність я дивлюсь крізь призму іноземного досвіду. Мала волонтерські проекти — від збору коштів на лікування важкохворих багато років тому до співпраці з серйозними волонтерськими організаціями в період роботи в міській раді. А на посаді керівника управління економіки сприяла проведенню економічних реформ, розвитку промислового потенціалу, підтримки малого та середнього бізнесу, залученню інвестицій, розвитку ЗЕД та міжнародного співробітництва.

Війна внесла корективи, зараз максимально підтримуємо місцевий бізнес та допомогаємо у релокації бізнесу з міст України, що найбільше постраждали від війни або знаходяться на межі ведення бойових дій, організовуємо гуманітарну допомогу від наших міжнародних партнерів, а також даємо підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Бізнес у Хмельницькому до війни

Стратегічно Хмельницький визначено містом-підприємцем, тож велика увага приділялась розвитку діалогу та довірі між бізнесом та владою, питанням легкості ведення бізнесу, розбудові точок економічного зростання та розвитку експортного потенціалу.

За результатами дослідження Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Індексу конкурентоспроможності міст України 2020/2021 місто Хмельницький вчергове було визнано найконкурентноспроможнішим містом в Україні. У рейтингу Forbes Хмельницький увійшов у перші 10 міст із погляду легкості ведення бізнесу, а національне рейтингове агентство ІВІ-Rating оцінило Хмельницький як місто з високою інвестиційною привабливістю.

Хмельницький відомий на всю Україну як місто торгівлі. У минулому році тут було зареєстровано майже 38 тисяч суб’єктів господарювання, серед них — понад 24 тисячі фізичних осіб-підприємців. Більшість підприємств міста зосереджено у торгівлі, промисловості та будівництві. Найбільшу частку займають виробництво ґумових і пластмасових виробів, текстилю та харчових продуктів, напоїв тощо. Зокрема, тут розташований єдиний експортер килимів та підприємство з виробництва мережева, яке експортує продукцію весільної індустрії у понад 50 країн світу.

Команда управління економіки з міським головою

Бізнес під час війни

У перші дні війни усі були спершу у ступорі, а потім активно почали допомагати – металурги варили протитанкових їжаків, швейники – відшивали на потреби ЗСУ, на базі готелів та ресторанів відкривали штаби для внутрішньо переміщених осіб. Практично усі займалися цим на волонтерських засадах. Бізнесмени зверталися до влади та запитували, що вони можуть зробити.

Потім ми стали розуміти, що ресурси бізнесу вичерпуються, і потрібно вчитися жити у нових реаліях. Ми створили проект «Гаряча кнопка для бізнесу» – це центр по роботі з бізнесом за кількома основними напрямками: оподаткування, трудові відносини в умовах воєнного стану.

Цим проектом вже скористалися понад 150 підприємців з питань особливостей оподаткування, трудових відносин в умовах воєнного стану, роботи ринків, релокації виробництв.

Були й запити – пропозиції допомоги. ІТ-спеціалісти зголосилися долучитися до викладання в безкоштовних ІТ-курсах для переселенців.

Зараз частина виробництв не можуть працювати, бо не мають сировини, адже здійснювати поставки з-за кордону зараз проблематично, або ж втратили звичні для себе ринки збуту через проблеми з логістикою. Отже, наразі можливий спад обсягів експортних поставок може сягати 50%.

Ми співпрацюємо з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, яке допомагає знайти нові логістичні ланцюги для поставок сировини, виходу на нові ринки, переорієнтації виробництв. До проекту долучили 5 топових експертів експортного консалтингу України, що протягом 3 місяців працюватимуть з місцевим бізнесом у форматі онлайн консультацій.

Релокація бізнесу у Хмельницький

Із початку введення воєнного стану нам надійшло понад 30 заявок щодо перенесення виробництв до територіальної громади. Запити надходили з міст України, які найбільше постраждали від війни або знаходяться на межі ведення бойових дій – це Харків, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Суми тощо. Наразі більше десятка виробництв вже розмістили у громаді. На опрацюванні знаходяться запити від ще десятка підприємств.

Ми надаємо допомогу у пошуку приміщень та логістичних компаній, щоб перевезти обладнання з тих регіонів. Також допомагаємо найняти персонал - для цього існує Штаб допомоги переселенцям, який має базу даних і допомагає із працевлаштуванням чи наймом. Таким чином вже 70 людей знайшли роботу.

У Хмельницький вже переїхали виробники світлодіодної продукції, швейної промисловості. В основному бізнес переміщали із Харкова, Запоріжжя, Києва, Донецької області. Кияни зараз аналізують ризики і вирішують чи варто переміщувати бізнес, чи відновлювати роботу на місцях.

Працевлаштування переселенців

Вже зараз у Хмельницький переїхали понад 27 тисяч людей, і це не враховуючи область. Насправді цифра може бути більшою, адже це динамічний процес - люди постійно приїжджають. Деякі - залишаються на кілька днів та їдуть і в інше місце, деякі - залишаються працювати, частина - планує повертатися додому.

У місті працює Штаб допомоги вимушеним переселенця, який у співпраці з місцевим бізнесом та центром зайнятості формує перелік вакансій та надає допомогу у працевлаштуванні.

Крім цього, переселенцям допомагають у підготовці за спеціальностями, актуальними на ринку. Так, для отримання спеціалізації в ІТ-сфері та виходу на іноземний ІТ-ринок організовано безкоштовні ІТ-курси та вивчення англійської мови за основними напрямками (програмування Front end, дизайн UI/UX, project management, SEO, PR, тестування ПЗ, графічний дизайн). Долучилися до програми більше 1 000 людей.

Також є можливість безкоштовного професійного навчання на базі місцевих професійно-технічних училищ. Опанувати робітничі професії, такі як електромеханік, слюсар-електрик, токар, електрогазозварювальник, швачка, кухар.

Як міська влада допомогла переорієнтувати бізнеси на потреби ЗСУ

Найефективніший спосіб допомогти армії - запитати що їм потрібно. Ми складаємо список потреб та постійно його оновлюємо. Потім знаходимо виконавців - підприємців, та зводимо замовників з виконавцями. Далі вони працюють на договірних відносинах. Замовниками можуть бути Збройні сили, рятувальна служба, прикордонники чи ТРО.

Зокрема, допомогаємо у переорієнтації швейного бізнесу, який зараз шиє спальні мішки, камуфльовані костюми, плитоноски, термобілизну тощо.

Співпраця з фондами та міжнародними партнерами

На початку війни ми сформували цілий перелік міжнародних фондів та організацій, які займаються допомогою населенню у військових конфліктах, сповідують захист прав та свобод людини, та звернулися до них з пропозицією співпраці. Поки відгукнулися три організації для допомоги - це Medair, UNICEF та Welthungerhilfe. Сподіваємося долучити й інші фонди, а поки швейцарський Medair працює над забезпеченням гуманітарних потреб громади, UNICEF допомогає із меднаборами, а німецька організація Welthungerhilfe надає продукти, гігієнічні набори та має долучитися до будівництва тимчасового житла для переселенців.

Зустріч з містами-побратимами у мирний час

З містами Польщі та Литви дружні, партнерські відносини, сформовані роками співпраці. До прикладу, польське місто Чеханов наш побратим вже 25 років. Вже на ранок першого дня війни наші друзі з Чеханова подзвонили і запитали, чим можуть допомогти, оперативно організували гуманітарну допомогу.

Гуманітарний вантаж від зарубіжних партнерів

Із чеською Прагою угода про партнерство була підписана вже під час війни. Голова Ондржец Коларж приїхав до Хмельницького, незважаючи на воєнний стан в Україні. Від Праги Ондржец привіз гуманітарний вантаж. Зокрема, близько 30 хороших квадрокоптерів, військовий одяг, взуття, термобілизну, речмішки, продукти, медикаменти. Наразі, до Хмельницького вже надійшло сотні тон гуманітарного вантажу.

Польське місто Чеханов направляє гуманітарну допомогу у перший день війни

Як згуртувати себе під час війни та не витрачати енергію на емоції та переживання

Зараз найважливіше зрозуміти, що внесок кожного – важливий, що кожен крок наближає нас до перемоги. Не варто знецінювати роботу в тилу – робіть, те, що гарно вмієте, бережіть себе і рідних і налаштовуйтеся на роботу – сила та енергія нам будуть дуже потрібні не лише зараз, в боротьбі за перемогу, але й у майбутньому для відновлення та розвитку нашої вільної України.

Схильність до волонтерства в українців в крові – українці за своєю природою дуже душевні, милосердні, добродушні та відповідальні люди, схильні допомагати іншим. Зараз, в умовах війни, ми в черговий раз у цьому переконалися. Ми для всього світу стали прикладом єдності, згуртованості та взаємної підтримки.

Волонтерство – це не лише про допомогу іншим, але й можливість розвинути свій творчий потенціал, емоційний інтелект, терплячість і товариськість, терпіння, стресостійкість, комунікабельність, сформувати організаторські здібності. Хороший волонтер – це насправді прекрасний проектний менеджер, здатний працювати у кризових ситуаціях.