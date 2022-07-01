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Категория
Общество
Дата публикации

Кабмин дополнил перечень документов, предоставляемых при регистрации ВПЛ в случае отсутствия паспорта

ВПЛ, внутренне перемещенные лица

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц. В частности, дополнен перечень документов, предоставляемых при регистрации при отсутствии паспорта.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность (паспорта) и подтверждающего гражданство Украины, можно добавить:

  • справку от Государственной миграционной службы о подаче документов для оформления и получения паспорта;
  • электронные документы, сформированные в мобильном приложении "Дія".

Напомним, ПриватБанк начинает выплаты переводов Western Union с денежной помощью внутренне перемещенным лицам от международных организаций для украинцев, которые в результате войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет.

Автор:
Анастасия Перцева