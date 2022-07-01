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Кабмін доповнив перелік документів, які надаються при реєстрації ВПО у разі відсутності паспорта
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, доповнено перелік документів, які надаються при реєстрації у разі відсутності паспорта.
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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що у разі відсутності документа, що посвідчує особу (паспорта) та підтверджує громадянство України, можна додати:
- довідку від Державної міграційної служби про подачу документів для оформлення та отримання паспорта
- електронні документи особи, сформованими у мобільному додатку "Дія".
Нагадаємо, ПриватБанк розпочинає виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.Підписуйтеся на наш YouTube канал