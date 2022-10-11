AHEAD Foundation обеспечивает бесплатную психологическую реабилитацию украинским детям

Благотворительный фонд AHEAD Foundation создал бесплатный детский реабилитационный лагерь Wonder Camp. Уже 100 украинских детей с оккупированных территорий и зон боевых действий прошли в нем бесплатную психологическую реабилитацию.

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AHEAD Foundation основан владелицей креативного агентства AHEAD Agency Татьяной Чесаковой. Теперь ее команда сотрудничает с Крыжопольской территориальной общиной Тульчинского района Винницкой области, Покровской райгосадминистрацией Донецкой области, детскими домами семейного типа, организует отдых и психологическую реабилитацию детей, пострадавших от войны в Украине.

"Я не могу привыкнуть к цифре 8 миллионов. Именно столько украинских детей уже пострадали от войны. Создание AHEAD Foundation – самый логичный шаг, который можно было сделать, учитывая обстоятельства. Мы вкладываем в проект собственные средства и привлекаем партнеров. И у нас уже есть результаты. Родители говорят, что детей до и после лагеря не узнать. Поэтому мы планируем масштабировать Wonder Camp, чтобы как можно больше детей могли восстановиться и вернуться в состояние мирной жизни", - отмечает Татьяна Чесакова.

Программа лагеря включает в себя арт-терапию и хибуки-терапию. Хибуки-терапия – это новейший метод психотерапии, разработанный израильским врачом Шай Хен-Галем. Он направлен на перенесение страхов, переживаний, тревоги ребенка на игрушечного друга через заботу о нем. Мягкая игрушка помогает детям пережить травматические события и справиться со страхами. Кроме этого, дети принимают участие в спортивных активностях, прогулках и имеют индивидуальную работу с психологами.

"Наши специалисты по реабилитации детей отмечают, что психологическое восстановление и равновесие лучше возвращать в покое, на свежем воздухе и при поддержке приятных эмоций и новых положительных впечатлений. Поэтому обеспечение детям именно этих факторов восстановления — приоритетные задачи нашего лагеря", - отмечают в фонде.

Первая смена бесплатного лагеря Wonder Camp прошла в Буковеле с 30 июля по 11 августа. Здесь находилось 50 детей от 6 до 16 лет среди которых: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и дети погибших Защитников Украины. А также дети внутренне перемещенных лиц из Донецкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Луганской областей, которые поселились в Крыжопольской общине Тульчинского района Винницкой области.

Вторая смена Wonder Camp продолжалась с 18 по 30 сентября и еще 50 пострадавших от войны детей смогли пройти реабилитацию. При этом работа лагеря продолжается и организаторы готовятся к третьей смене.

К фонду присоединилась и ОО "Возможности.Мотивация.Медиа" со своим проектом "Волшебный звонок". Его реализуют при поддержке проекта "Развитие структур предоставления услуг и образовательного потенциала для психосоциального обеспечения в Украине", внедряемого компанией GIZ по поручению Правительства Германии.

Миссия благотворительного фонда AHEAD Foundation – быть чувствительным экспертом по реабилитации детей и надежной опорой для родителей. Поэтому работа продолжается. Организаторы готовятся к третьей смене. Все, у кого есть желание поддержать лагерь или стать партнером, могут пройти по ссылке в профиле страницы Фонда и написать письмо на e-mail: [email protected]