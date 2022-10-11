AHEAD Foundation забезпечує безкоштовну психологічну реабілітацію українським дітям

Благодійний фонд AHEAD Foundation створив безкоштовний дитячий реабілітаційний табір Wonder Camp. Вже 100 українських дітей з окупованих територій і зон бойових дій пройшли у ньому безкоштовну психологічну реабілітацію.

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AHEAD Foundation заснований власницею креативного агентства AHEAD Agency Тетяною Чесаковою. Наразі її команда співпрацює з Крижопільською територіальною громадою Тульчинського району Вінницької області, Покровською райдержадміністрацією Донецької області, дитячими будинками сімейного типу, організовує відпочинок та психологічну реабілітацію дітей, що постраждали від війни в Україні.

"Я не можу звикнути до цифри 8 мільйонів. Саме стільки українських дітей вже постраждали від війни. Створення AHEAD Foundation – найлогічніший крок, який можна було зробити, враховуючи обставини. Ми вкладаємо у проєкт власні кошти та долучаємо партнерів. І в нас вже є результати. Батьки кажуть, що дітей до і після табору не впізнати. Тому ми плануємо масштабувати Wonder Camp, щоб якомога більше дітей мали змогу відновитися і повернутися до стану мирного життя", – зазначає Тетяна Чесакова.

Програма табору включає в себе арт-терапію та хібукі-терапію. Хібукі-терапія - це новітній метод психотерапії, розроблений ізраїльським лікарем Шай Хен-Галем. Він спрямований на перенесення страхів, переживань, тривоги дитини на іграшкового друга через піклування про нього. М’яка іграшка допомагає дітям пережити травматичні події та впоратися зі страхами. Окрім цього, діти беруть участь у спортивних активностях, прогулянках та мали індивідуальну роботу з психологами.

"Наші фахівці з реабілітації дітей наголошують, що психологічне відновлення та рівновагу найкраще повертати у спокої, на свіжому повітрі та за підтримки приємних емоцій і нових позитивних вражень. Тому забезпечення дітям саме цих чинників відновлення — пріоритетні завдання нашого табору", - наголошують у фонді.

Перша зміна безкоштовного табору Wonder Camp пройшла в Буковелі з 30 липня по 11 серпня. Тут знаходилось 50 дітей віком від 6 до 16 років серед яких: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти загиблих Захисників України. А також діти внутрішньо переміщених осіб з Донецької, Харківської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Луганської областей, які оселилися в Крижопільській громаді Тульчинського району Вінницької області.

Друга зміна Wonder Camp тривала з 18 по 30 вересня, де ще 50 дітей, які постраждали від війни, змогли пройти реабілітацію. При цьому робота табору продовжується і наразі організатори готуються до третьої зміни.

До фонду долучилась і ГО "Можливості.Мотивація.Медіа" зі своїм проєктом "Чарівний дзвінок". Його реалізують за підтримки проєкту "Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психосоціального забезпечення в Україні", який впроваджується компанією GIZ за дорученням Уряду Німеччини.

Місія благодійного фонду AHEAD Foundation – бути чутливим експертом з реабілітації дітей та надійною опорою у цьому питанні для батьків. Тому робота продовжується. Наразі організатори готуються до третьої зміни. Всі, у кого є бажання підтримати табір або стати партнером, можуть пройти за посиланням у профілі сторінки Фонду, та написати листа на e-mail: [email protected]