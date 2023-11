Как сортировать упаковку от использованных косметических продуктов?

В мае этого года L'Oréal Украина запустила экоответственную инициативу «Сортируй красоту» , цель которой - сформировать у украинцев базовые полезные привычки по сортировке упаковок после использования косметических средств и, главное, сделать этот процесс легким, быстрым и доступным

С октября 2023 все четыре дивизиона компании начали устанавливать корзины для сортировки по всей Украине. И чтобы процесс сортировки был еще легче для украинцев, L'Oréal Украина в рамках инициативы «Сортируй красоту» разработала карту, которая помогает потребителям найти ближайший пункт сбора упаковки от использованного бьюти-средства. Теперь сортировать станет еще удобнее!

Достаточно просто перейти на сайт инициативы, открыть карту, поделиться своей геолокацией и найти ближайшую точку сбора упаковок. После чего карта предоставит варианты маршрутов в пункт, где потребитель сможет сдать упаковку на переработку. Карта также позволяет увидеть, какие материалы и бренды принимаются в конкретном пункте.

Важно отметить, что сдавая упаковку на сортировку, потребитель имеет возможность получить приятные бонусы, выполнив условия в конкретном пункте сбора.

«Этот проект не нов для L'Oréal Украина, но в связи с началом полномасштабного вторжения он был приостановлен. В начале 2023 года было принято решение восстановить и максимизировать проект, ведь наша страна испытывает ежедневные экологические повреждения и сейчас мы должны еще более ответственно подходить к процессу обращения с отходами. Переработка в свою очередь влияет на уменьшение выбросов углерода в атмосферу, таким образом, каждый имеет возможность положительно влиять на окружающую среду. Мы рады предоставлять потребителям дополнительную информацию о переработке и делать процесс сортировки более доступным», - отмечает Антонина Пашнина, специалист по устойчивому развитию L'Oreal Украина .

Ежегодно благодаря правильной сортировке и переработке косметической упаковки можно избежать выбросов 1,6 миллиона тонн CO 2, что является эквивалентом выбросов 780 000 автомобилей и 25 миллиардов литров воды .

Защита окружающей среды является важным приоритетом деятельности компании в рамках программы устойчивого развития L'Oréal в интересах будущего. Именно поэтому:

К 2030 году 100% пластика, используемого в упаковке продукции компании, будет изготовлено из вторичного или биологического сырья.

К 2025 году 100% пластиковой упаковки продукции компании будет пригодно для повторного пополнения, многократного использования, переработки или компостирования.

За 2021 год благодаря привлечению потребителей было отсортировано и направлено на утилизацию и переработку более 1400 кг упаковок косметических продуктов брендов L'Oréal Украина.

О L'Oréal

L'Oréal – косметическая Группа № 1 в мире. В уникальном портфолио компании — 35 всемирно известных брендов, таких как L'Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, CeraVe, Lancôme , Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kérastase и другие .

Обязательства L'Oréal охватывают амбициозные цели до 2030 года в рамках программы устойчивого развития «L'Oréal в интересах будущего» и привлечь всю экосистему ради создания более инклюзивного и устойчивого общества.

Компания применяет упаковку для косметических средств из переработанного и пригодного для переработки пластика, косметические тубы из FSC-сертифицированного картона, уменьшает вес и объем упаковок, содержание первичного пластика, запустила производство бутылок бренда Biotherm совместно с Carbios со 100% биологически переработанного пластика. См. также систему для повторного наполнения ароматом флакона.

Социальная миссия компании L'Oréal, направленная на решение важных для общества вопросов, является частью ДНК корпоративной ответственности. 12 женщин-ученых получили премию в рамках программы «Для женщин в науке» с 2018 года. 164 женщины получили профессию парикмахерской благодаря общеобразовательной программе «Красота для всех» с 2017 года. С начала войны России против Украины компания обеспечила украинцев более 800 000 средств для гигиены. В ноябре 2023 года L'Oréal Украина в партнерстве с Национальным реабилитационным центром НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN) запустили социальный проект – « Не До красоты», призванный помочь женщинам избавиться от следов войны на лице и теле и залечить душевные раны. 10 октября 2023 года во Всемирный день ментального здоровья бренд Maybelline New York, при поддержке фонда UA Mental Help, презентовал запуск проекта Brave Together в Украине. Основная цель проекта: поддержать ментальное здоровье украинской молодежи. Французский бренд L'Oreal Paris, 1 ноября 2023 впервые запустил «Программу поддержки предпринимательниц Украины», которая предусматривает выделение 10 грантов по 650 000 грн. для женщин-предпринимателей, работающих над запуском собственного бизнеса, или чей бизнес пострадал от войны и требует дополнительных инвестиций. Бренд Lancôme и фонд "Твоя опора" ко Дню матери запустили совместную благотворительную акцию, благодаря которой удалось собрать 1 000 000 гривен на операции для детей с врожденными пороками сердца. в 2022 году был запущен совместный проект Garnier и фонда «Действий для Украины», направленный на обустройство больниц источниками бесперебойного электроснабжения.