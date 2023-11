Як сортувати паковання від використаних косметичних продуктів?

У травні цього року L’Oréal Україна запустила екосвідому ініціативу «Сортуй красу» , яка має на меті сформувати в українців базові корисні звички із сортування паковань після використання косметичних засобів та, головне, зробити цей процес легким, швидким і доступним

Від жовтня 2023 року всі чотири дивізіони компанії почали встановлювати корзини для сортування по всій Україні. І щоб процес сортування був ще легшим для українців, L’Oréal Україна, у межах ініціативи «Сортуй красу», розробила мапу, що допомагає споживачам знайти найближчий пункт збору паковання від використаного б’юті-засобу. Тепер сортувати стане ще зручніше!

Достатньо просто перейти на сайт ініціативи, відкрити мапу, поділитися своєю геолокацією та знайти найближчу до свого місця перебування точку збору паковань. Після чого мапа надасть варіанти маршрутів до пункту, де споживач зможете здати паковання на перероблення. Мапа також дає змогу побачити, які саме матеріали та бренди приймаються в конкретному пункті.

Важливо зазначити, що, здаючи паковання на сортування, споживач має можливість отримати приємні бонуси, виконавши умови у конкретному пункті збору.

«Цей проєкт не новий для L’Oréal Україна, але у зв’язку з початком повномасштабного вторгення він був призупинений. На початку 2023 року було прийнято рішення відновити та максимізувати проєкт, адже наша країна зазнає щоденних екологічних ушкоджень і зараз ми маємо ще відповідальніше підходити до процесу поводження з відходами. Перероблення у свою чергу впливає на зменшення викидів вуглецю у атмосферу, таким чином кожен має можливість позитивно впливати на навколишнє середовище. Ми раді надавати споживачам додаткову інформацію щодо перероблення та робити процес сортування доступнішим», - зазначає Антоніна Пашніна, спеціалістка зі сталого розвитку L’Oreal Україна.

Щороку завдяки правильному сортуванню та перероблюванню косметичного паковання можна уникнути викидів 1,6 мільйона тонн CO2, що є еквівалентом викидів 780 000 автомобілів і 25 мільярдів літрів води.

Захист довкілля є важливим пріоритетом діяльності компанії в межах програми сталого розвитку «L’Oréal в інтересах майбутнього». Саме тому:

До 2030 року 100 % пластику, що використовується в пакованні продукції компанії, буде виготовлено зі вторинної або біологічної сировини.

До 2025 року 100 % пластикового паковання продукції компанії буде придатним для повторного поповнення, багаторазового використання, перероблення або компостування.

За 2021 рік завдяки залученню споживачів було відсортовано й направлено на утилізацію та перероблення понад 1 400 кг паковань косметичних продуктів брендів L’Oréal Україна.

Про L’Oréal

L’Oréal — косметична Група № 1 у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, як-от: L’Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, CeraVe, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kérastase та інші.

Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі до 2030 року в межах програми сталого розвитку «L'Oréal в інтересах майбутнього» та мають на меті залучити всю екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Компанія застосовує паковання для косметичних засобів з переробленого та придатного до перероблення пластику, косметичні туби із FSC-сертифікованого картону, зменшує вагу та об'єм паковань, вміст первинного пластику, запустила виробництво пляшок бренду Biotherm спільно із Carbios зі 100 % біологічно переробленого пластику, а також систему для повторного наповнення ароматом флакона.

Соціальна місія компанії L'Oréal, спрямована на вирішення важливих для суспільства питань, є частиною ДНК її корпоративної відповідальності. 12 жінок-науковиць отримали премію в межах програми «Для жінок у науці» з 2018 року. 164 жінки здобули професію перукарки завдяки загальноосвітній програмі «Краса для всіх» з 2017 року. З початку війни росії проти України компанія забезпечила українців понад 800 000 засобів для гігієни. У листопаді 2023 року L'Oréal Україна у партнерстві з Національним реабілітаційним центром НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) запустили соціальний проєкт - «Не До краси», покликаний допомогти жінкам позбутися слідів війни на обличчі і тілі та загоїти душевні рани. 10 жовтня 2023 року у Всесвітній день ментального здоров’я, бренд Maybelline New York, за підтримки фонду UA Mental Help, презентував запуск проєкту Brave Together в Україні. Основна мета проєкту: підтримати ментальне здоров’я української молоді. Французький бренд L'Oreal Paris, 1 листопада 2023 року вперше запустив «Програму підтримки підприємниць України» , яка передбачає виділення 10 грантів по 650 000 грн. для жінок-підприємниць, які працюють над запуском власного бізнесу, або ж чий бізнес постраждав від війни та потребує додаткових інвестицій. Бренд Lancôme та фонд "Твоя опора" до Дня матері запустили спільну благодійну акцію, завдяки якій вдалося зібрати 1 000 000 гривень на операції для дітей з вродженими вадами серця. в 2022 році був запущений спільний проєкт Garnier та фонду «Дій для України» направлений на облаштування лікарень джерелами безперебійного електропостачання.