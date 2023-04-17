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"Как в армии": украинские беженцы в Нидерландах протестовали из-за условий проживания, еду и образование
Украинцы, проживающие в лагере для беженцев в нидерландской деревне Харскамп в субботу, 15 апреля, протестовали против условий жизни там, жалуясь на плохое образование, отсутствие медицинского обслуживания и звуки выстрелов во время военных учений. Об этом сообщает Euractiv.
"Мы здесь как в армии живем. У нас вообще нет частной жизни. Еда ужасная, образование плохое, а медицинское обслуживание нулевое", – сказал один из протестующих.
"Мы хотим нормальной жизни. Это может быть хорошим убежищем на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень тяжело", – добавила другая беженка.
"Мы знаем, что в Нидерландах все ходят в школу в течение пяти дней. За два дня мы плохо учимся", – высказалась одна девушка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также жители лагеря озабочены тем, что нидерландская армия проводила в его районе военные учения, а люди регулярно слышали выстрелы.
В свою очередь муниципалитет, где расположен лагерь, рассмотрел некоторые жалобы, поступившие от беженцев.
"Некоторые больше года находятся в военных казармах, которые не обязательно пригодны для проживания. Это, конечно, не оптимальное место для жилья. Сейчас у нас проживает около 330 человек. В ближайшее время это число вырастет примерно до 360 или 370. Раньше там жило больше людей, но это уже невозможно с точки зрения обстоятельств", - отметил журналистам представитель муниципалитета.