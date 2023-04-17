"Как в армии": украинские беженцы в Нидерландах протестовали из-за условий проживания, еду и образование

Украинцы, проживающие в лагере для беженцев в нидерландской деревне Харскамп в субботу, 15 апреля, протестовали против условий жизни там, жалуясь на плохое образование, отсутствие медицинского обслуживания и звуки выстрелов во время военных учений. Об этом сообщает Euractiv.

"Мы здесь как в армии живем. У нас вообще нет частной жизни. Еда ужасная, образование плохое, а медицинское обслуживание нулевое", – сказал один из протестующих.

"Мы хотим нормальной жизни. Это может быть хорошим убежищем на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень тяжело", – добавила другая беженка.

"Мы знаем, что в Нидерландах все ходят в школу в течение пяти дней. За два дня мы плохо учимся", – высказалась одна девушка.

Protest vluchtelingen Harskamp: 'privacy en onderwijs niet goed' https://t.co/vDqSrlZQvp pic.twitter.com/PuogCMKtFa — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) April 15, 2023 Фото с протеста украинцев в Нидерландах

Также жители лагеря озабочены тем, что нидерландская армия проводила в его районе военные учения, а люди регулярно слышали выстрелы.

В свою очередь муниципалитет, где расположен лагерь, рассмотрел некоторые жалобы, поступившие от беженцев.

"Некоторые больше года находятся в военных казармах, которые не обязательно пригодны для проживания. Это, конечно, не оптимальное место для жилья. Сейчас у нас проживает около 330 человек. В ближайшее время это число вырастет примерно до 360 или 370. Раньше там жило больше людей, но это уже невозможно с точки зрения обстоятельств", - отметил журналистам представитель муниципалитета.