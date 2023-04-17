"Як в армії": українські біженці в Нідерландах протестували через умови проживання, їжу та освіту

Українці, які проживають у таборі для біженців у нідерландському селі Гарскамп у суботу, 15 квітня, протестували проти умов життя там, нарікаючи на погану освіту, відсутність медичного обслуговування та звуки пострілів під час військових навчань. Про це повідомляє Euractiv.

"Ми тут як в армії живемо. У нас взагалі немає приватного життя. Їжа жахлива, освіта погана, а медичне обслуговування нульове", – сказав один із протестувальників.

"Ми хочемо нормального життя. Це може бути хорошим притулком на короткий час. Але ми тут вже більше року, і це дуже важко", – додала інша біженка.

"Ми знаємо, що в Нідерландах усі ходять до школи протягом п’яти днів. За два дні ми погано вчимося", – висловилася одна дівчина.

Protest vluchtelingen Harskamp: 'privacy en onderwijs niet goed' https://t.co/vDqSrlZQvp pic.twitter.com/PuogCMKtFa — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) April 15, 2023 Фото з протесту українців у Нідерландах

Також жителі табору стурбовані тим, що нідерландська армія проводила в його районі військові навчання, а люди регулярно чули постріли.

Своєю чергою муніципалітет, де розташований табір, розглянув деякі скарги, які надійшли від біженців.

"Деякі більше року перебувають у військових казармах, які не обов’язково придатні для проживання. Це, звичайно, не оптимальне місце для житла. Зараз у нас проживає близько 330 осіб. Найближчим часом це число зросте приблизно до 360 або 370. Раніше там жило більше людей, але це вже неможливо з точки зору обставин"", — зазначив журналістам представник муніципалітету.