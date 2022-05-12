Как заключить брак во время войны оперативно и дистанционно Инструкция юриста

Идея написания инструкции возникла после того, как коллега рассказала о таком случае. "Поступил звонок от военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который находился в зоне активных боевых действий. Мужчина хотел заключить брак со своей возлюбленной, которая на тот момент находилась за границей, чтобы в случае его смерти она могла получить денежную компенсацию. Я ответила ему, что перезвоню через несколько минут, ведь вопрос этот сложный. Слышали бы вы его слова…"Позвоните, пожалуйста, как можно скорее, потому что я не уверен, что через час еще буду жив. Я буду ждать вашего звонка”. Он ждал моего звонка так, как никто до этого. Как тут не заплакать ?"

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Можно ли пожениться за один день?

При обычных условиях государственная регистрация брака проводится отделом ГРАЦС через месяц после подачи заявления о регистрации брака, а по желанию, чтобы заключить брак в сокращенный срок можно воспользоваться сервисом "Брак за сутки".

В условиях военного положения есть возможность заключать брак за 1 день, обратившись с заявлением в любой отдел ЗАГСа. Основанием для этого является часть 2 статьи 32 Семейного кодекса Украины, которая предусматривает возможность регистрации брака в день подачи заявления, если есть непосредственная угроза жизни невесты или жениха.

Сегодня, к сожалению, можно говорить о наличии угрозы жизни всех граждан, поэтому этим правом может воспользоваться каждый.

Кто может регистрировать брак во время войны?

В условиях военного состояния зарегистрировать брак может работник отдела ДРАЦС. Составить акт, подтверждающий факт регистрации брака лицом, имеющим право заключить брак дистанционно, может его непосредственный командир (начальник) и руководитель учреждения здравоохранения.

Государственную регистрацию брака граждан Украины, состоящих за границей, проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

Можно ли заключить брак дистанционно?

В условиях войны могут заключить брак дистанционно, без присутствия невесты или жениха:

военнослужащие Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии или иного созданного в соответствии с законом военного формирования;

военнослужащие Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии или иного созданного в соответствии с законом военного формирования; полицейские, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Уголовно-исполнительной службы;

полицейские, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Уголовно-исполнительной службы; лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности;

лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности; работники заведения здравоохранения.

Постановление о регистрации брака в условиях военного положения предусматривает несколько способов дистанционного заключения брака для указанных категорий лиц.

Обращение с заявлением о заключении брака к руководителю

Лицо, имеющее право заключить брак дистанционно, подает заявление о государственной регистрации брака своему непосредственному командиру (руководителю).

Заявление о государственной регистрации брака должно содержать сведения о заявителе и о его (ее) невесте (невесте): фамилию, собственное имя и отчество, дату рождения, гражданство, а в случае смены фамилии – сведения об избранной фамилии.

Командир (руководитель) удостоверяет подлинность подписи на заявлении и присылает его в 1) любое отделение ДРАЦС, или 2) в отдел ДРАЦС, в который уже подано заявление о государственной регистрации брака невестой или женихом лица, имеющего право заключить брак дистанционно, или 3) в территориальный орган Министерства юстиции.

Государственная регистрация брака может проводиться без личного присутствия лица, имеющего право заключить брак дистанционно.

Например, невеста или жених такого лица появляются в отдел ДРАЦС для регистрации брака, а военнослужащий может присутствовать при государственной регистрации брака по видеосвязи.

Удостоверение факта регистрации брака актом руководителя

В условиях военного положения факт регистрации брака может удостоверяться актом о регистрации брака (Акт), который составляет руководитель лица, имеющего право заключить брак дистанционно.

Предусмотрены две разные процедуры составления Акта:

для военнослужащих, полицейских, спасателей (всех лиц, имеющих право заключить брак дистанционно, кроме работников учреждений здравоохранения);

для военнослужащих, полицейских, спасателей (всех лиц, имеющих право заключить брак дистанционно, кроме работников учреждений здравоохранения); для работников учреждения здравоохранения или находящихся в нем лиц.

Акт о заключении брака военнослужащим, полицейским, спасателем может быть составлен без личного присутствия жениха. Один из пары, или даже оба, могут присутствовать при составлении Акта по видеосвязи.

В Акте указывается дата и место его составления, фамилии, собственные имя и отчество невест, даты их рождения, гражданство, а в случае смены фамилии – сведения об избранной фамилии. Акт скрепляется гербовой печатью соответствующего военного формирования или органа.

Командир (руководитель) направляет оригинал Акта в 1) любое отделение ДРАЦС для составления актовой записи о браке в бумажной форме и внесение информации в Реестр или в 2) территориальный орган Министерства юстиции, который обеспечит пересылку Акта в отдел ДРАЦС.

Таким образом, находящийся на фронте военнослужащий и его невеста, находящаяся в другом регионе Украины (или за рубежом), могут заключить брак дистанционно.

Акт о заключении брака работником учреждения здравоохранения или лицом, находящимся в нем, может быть составлен в присутствии обоих или одного из невест с использованием видеосвязи тем с ним, кто отсутствует.

Следовательно, в этом случае, один из невест должен присутствовать лично, а другой может присутствовать либо лично, либо по видеосвязи.

Акт составляет руководитель здравоохранения и скрепляет его печатью этого учреждения. При составлении Акта должны быть привлечены 2 свидетеля.

Аналогично, руководитель учреждения здравоохранения направляет составленный Акт в любой отдел ДРАЦС или в территориальный орган Министерства юстиции.

При отсутствии доступа в Реестр при государственной регистрации брака сведения Реестра об актах гражданского состояния не проверяются.

Актовая запись о браке составляется в день получения отделом ДРАЦС заявления о регистрации брака или в день получения Акта.

Актовая запись о браке может не содержать всех предусмотренных сведений, а соответствующая информация может быть внесена по окончании военного положения. На основании актовой записи выдается свидетельство о браке.

Остается открытым вопрос, каким образом командир (руководитель) при составлении Акта сможет проверить согласие невесты или жениха на заключение брака (в частности, если она или он не присутствует при составлении Акта по видеосвязи).

А также возникает вопрос о моменте, с которого брак будет считаться заключенным. Семейный кодекс Украины определяет, что брак это союз зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. Таким образом, в общих условиях брак считается заключенным с момента его государственной регистрации.

Учитывая принятое в Постановлении о регистрации брака в условиях военного положения, формулировка " факт регистрации брака ... может удостоверяться актом о заключении брака ", можно заключить, что при составлении актовой записи о браке датой регистрации брака должна указываться дата составления Акта.

Если командир (руководитель) направляет оригинал Акта из зоны ведения боевых действий, существует высокая вероятность того, что данный документ будет потерян. В таком случае устанавливать факт регистрации брака придется в суде в порядке отдельного производства. Для того, чтобы упростить в будущем эту возможную процедуру, мы рекомендуем фотографировать составленные документы, привлекать свидетелей и по возможности направить фотокопию Акта на электронный адрес отдела ДРАЦС или в доступные мессенджеры.

Следовательно, в период военного положения можно заключить брак за один день и без уплаты госпошлины. А военнослужащие, полицейские, спасатели, работники здравоохранения могут заключить брак дистанционно.

Фото: ua.depositphotos.com