Як укласти шлюб під час війни оперативно та дистанційно. Інструкція юриста

Ідея написання інструкції виникла після того, як колега розповіла про такий випадок. "Надійшов дзвінок від військовослужбовця Збройних Сил України, який знаходився у зоні активних бойових дій. Чоловік хотів укласти шлюб зі своєю коханою, яка на той момент перебувала за кордоном, щоб у разі його смерті вона могла отримати грошову компенсацію. Я відповіла йому, що перетелефоную через декілька хвилин, адже питання це складне. Чули б ви його слова…"Перетелефонуйте, будь ласка, якомога швидше, бо я не впевнений, що за годину ще буду живим. Я дуже чекатиму на ваш дзвінок”. Він чекав мого дзвінка так, як ніхто до цього. Як тут не заплакати?"

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Чи можна одружитись за один день?

За звичайних умов державна реєстрації шлюбу проводиться відділом ДРАЦС через місяць після подання заяви про реєстрацію шлюбу, а за бажанням, щоб укласти шлюб в скорочений термін можна скористатись сервісом "Шлюб за добу".

В умовах воєнного стану є можливість одружитись за 1 день, звернувшись із заявою до будь-якого відділу РАЦСу. Підставою для цього є частина 2 статті 32 Сімейного кодексу України, яка передбачає можливість реєстрації шлюбу в день подання заяви, якщо є безпосередня загроза для життя нареченого або нареченої.

Сьогодні, на жаль, можна говорити про наявність загрози для життя всіх громадян, тому цим правом може скористатись кожен.

Хто наділений повноваженням зареєструвати шлюб?

В умовах воєнного стану зареєструвати шлюб може працівник відділу ДРАЦС. Скласти акт, який підтверджує факт реєстрації шлюбу особою, яка має право укласти шлюб дистанційно, може його безпосередній командир (начальник) та керівник закладу охорони здоров’я.

Державну реєстрацію шлюбу громадян України, які перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва та консульські установи України.

Чи можна укласти шлюб дистанційно?

В умовах війни можуть укласти шлюб дистанційно, без присутності нареченої або нареченого:

військовослужбовці Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії або іншого створеного відповідно за закону військового формування;

військовослужбовці Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії або іншого створеного відповідно за закону військового формування; поліцейські, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Кримінально-виконавчої служби;

поліцейські, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Кримінально-виконавчої служби; особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки;

особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки; працівники закладу охорони здоров’я.

Постанова про реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану передбачає декілька способів дистанційного укладення шлюбу для зазначених категорій осіб.

Звернення із заявою про укладення шлюбу до керівника

Особа, яка має право укласти шлюб дистанційно, подає заяву про державну реєстрацію шлюбу своєму безпосередньому командиру (керівнику).

Заява про державну реєстрацію шлюбу повинна містити відомості про заявника та про його (її) наречену (нареченого): прізвище, власне ім’я та по батькові, дату народження, громадянство, а у разі зміни прізвища – відомості про обране прізвище.

Командир (керівник) засвідчує справжність підпису на заяві та надсилає її до 1) будь-якого відділу ДРАЦС, або 2) до відділу ДРАЦС, в який вже подано заяву про державну реєстрацію шлюбу нареченою або нареченим особи, яка має право укласти шлюб дистанційно, або 3) до територіального органу Міністерства юстиції.

Державна реєстрація шлюбу може проводитись без особистої присутності особи, яка має право укласти шлюб дистанційно.

Наприклад, наречена або наречений такої особи з’являються до відділу ДРАЦС для реєстрації шлюбу, а військовослужбовець може бути присутнім під час державної реєстрації шлюбу по відеозв’язку.

Засвідчення факту реєстрації шлюбу актом керівника

В умовах воєнного стану факт реєстрації шлюбу може засвідчуватись актом про реєстрацію шлюбу (Акт), який складає керівник особи, яка має право укласти шлюб дистанційно.

Передбачено дві різні процедури складення Акта:

для військовослужбовців, поліцейських, рятувальників (всіх осіб, які мають право укласти шлюб дистанційно, окрім працівників закладів охорони здоров’я);

для військовослужбовців, поліцейських, рятувальників (всіх осіб, які мають право укласти шлюб дистанційно, окрім працівників закладів охорони здоров’я); для працівників закладу охорони здоров’я або осіб, які в ньому перебувають.

Акт про укладення шлюбу військовослужбовцем, поліцейським, рятувальником може бути складений без особистої присутності наречених. Один з пари, або навіть обидва, можуть бути присутніми при складенні Акта по відеозв’язку.

В Акті зазначається дата та місце його складення, прізвища, власні ім’я та по батькові наречених, дати їх народження, громадянство, а у разі зміни прізвища – відомості про обране прізвище. Акт скріплюється гербовою печаткою відповідного військового формування або органу.

Командир (керівник) направляє оригінал Акта до 1) будь-якого відділу ДРАЦС для складення актового запису про шлюб в паперовій формі та внесення інформації в Реєстр або до 2) територіального органу Міністерства юстиції, який забезпечить пересилання Акта до відділу ДРАЦС.

Таким чином, військовослужбовець, який перебуває на фронті, та його наречена, яка перебуває в іншому регіоні України (або за кордоном), можуть укласти шлюб дистанційно.

Акт про укладення шлюбу працівником закладу охорони здоров’я, або особою, яка в ньому перебуває, може бути складений в присутності обох або одного з наречених з використанням відеозв’язку тим з ним, хто відсутній.

Отже, в цьому випадку, один з наречених має бути присутнім особисто, а інший може бути присутнім або особисто, або по відеозв’язку.

Акт складає керівник закладу охорони здоров’я та скріплює його печаткою цього закладу. При складенні Акта мають бути залучені 2 свідки.

Аналогічно, керівник закладу охорони здоров’я надсилає складений Акт до будь-якого відділу ДРАЦС або до територіального органу Міністерства юстиції.

За відсутності доступу до Реєстру під час державної реєстрації шлюбу відомості Реєстру про акти цивільного стану не перевіряються.

Актовий запис про шлюб складається в день отримання відділом ДРАЦС заяви про реєстрацію шлюбу, або в день отримання Акта.

Актовий запис про шлюб може не містити всіх передбачених відомостей, а відповідна інформація може бути внесена після закінчення воєнного стану. На підставі актового запису видається свідоцтво про шлюб.

Залишається відкритим питання, яким чином командир (керівник) при складенні Акта зможе перевірити згоду нареченої або нареченого на укладення шлюбу (зокрема, якщо вона або він не присутні при складенні Акта по відеозв’язку).

А також виникає питання стосовно моменту, з якого шлюб буде вважатися укладеним. Сімейний кодекс України визначає, що шлюб це союз зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Таким чином, за загальних умов шлюб вважається укладеним з моменту його державної реєстрації.

З огляду на вжите у Постанові про реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану, формулювання "факт реєстрації шлюбу … може засвідчуватись актом про укладення шлюбу", можна зробити висновок, що при складенні актового запису про шлюб датою реєстрації шлюбу повинна вказуватись дата складення Акта.

Якщо командир (керівник) направляє оригінал Акта із зони ведення бойових дій, існує висока вірогідність того, що даний документ буде втрачений. В такому разі, встановлювати факт реєстрації шлюбу доведеться в суді в порядку окремого провадження. Для того, щоб спростити в майбутньому цю можливу процедуру ми рекомендуємо фотографувати складені документи, залучати свідків, та за можливості направити фотокопію Акта на електронну адресу відділу ДРАЦС або в доступні месенджери.

Отже, в період воєнного стану можна укласти шлюб за один день і без сплати державного мита. А військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, працівники закладу охорони здоров’я можуть укласти шлюб дистанційно.

Фото: ua.depositphotos.com