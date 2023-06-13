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Компания SOCAR организовала визит украинских школьников в Азербайджан
Начался визит в Азербайджан учителей и учащихся средней школы №12 имени Зарифы Алиевой в городе Ирпень.
Целью визита, организованного и финансированного на основании поручения Президента Азербайджана, является защита здоровья украинских детей и организация их отдыха.
В ходе визита учащиеся средней школы подробно ознакомятся с культурой и традициями Азербайджана.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Выражая благодарность за организацию визита, директор школы Валентина Антоненко сообщила, что во время войны школа серьезно пострадала. По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева представительство SOCAR в Украине оперативно провело капитальный ремонт школы.
В этот раз по поручению главы Азербайджанского государства представительство SOCAR в Украине организовало визит воспитанников школы.