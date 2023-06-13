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Общество
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Компания SOCAR организовала визит украинских школьников в Азербайджан

Компания SOCAR организовала визит украинских школьников в Азербайджан

Начался визит в Азербайджан учителей и учащихся средней школы №12 имени Зарифы Алиевой в городе Ирпень.

Целью визита, организованного и финансированного на основании поручения Президента Азербайджана, является защита здоровья украинских детей и организация их отдыха.

В ходе визита учащиеся средней школы подробно ознакомятся с культурой и традициями Азербайджана.

Выражая благодарность за организацию визита, директор школы Валентина Антоненко сообщила, что во время войны школа серьезно пострадала. По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева представительство SOCAR в Украине оперативно провело капитальный ремонт школы.

Фото 2 — Компания SOCAR организовала визит украинских школьников в Азербайджан

В этот раз по поручению главы Азербайджанского государства представительство SOCAR в Украине организовало визит воспитанников школы.