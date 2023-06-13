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Компанія SOCAR організувала візит українських школярів до Азербайджану
Розпочався візит до Азербайджану вчителів та учнів середньої школи №12 імені Заріфи Алієвої у місті Ірпінь.
Як повідомляє АЗЕРТАДЖ, метою візиту, організованого та фінансованого на підставі доручення Президента Азербайджану, є захист здоров'я українських дітей та організація їхнього відпочинку.
У ході візиту учні середньої школи докладно ознайомляться з культурою та традиціями Азербайджану.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Висловивши подяку за організацію візиту, директорка школи Валентина Антоненко повідомила, що під час війни школа серйозно постраждала. За дорученням Президента Азербайджану Ільхама Алієва, представництво SOCAR в Україні оперативно провело капітальний ремонт школи.
Цього разу на доручення глави Азербайджанської держави представництво SOCAR в Україні організувало візит вихованців школи.