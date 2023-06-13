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Суспільство
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Компанія SOCAR організувала візит українських школярів до Азербайджану

Компанія SOCAR організувала візит українських школярів до Азербайджану

Розпочався візит до Азербайджану вчителів та учнів середньої школи №12 імені Заріфи Алієвої у місті Ірпінь.

Як повідомляє АЗЕРТАДЖ, метою візиту, організованого та фінансованого на підставі доручення Президента Азербайджану, є захист здоров'я українських дітей та організація їхнього відпочинку.

У ході візиту учні середньої школи докладно ознайомляться з культурою та традиціями Азербайджану.

Висловивши подяку за організацію візиту, директорка школи Валентина Антоненко повідомила, що під час війни школа серйозно постраждала. За дорученням Президента Азербайджану Ільхама Алієва, представництво SOCAR в Україні оперативно провело капітальний ремонт школи.

Фото 2 — Компанія SOCAR організувала візит українських школярів до Азербайджану

Цього разу на доручення глави Азербайджанської держави представництво SOCAR в Україні організувало візит вихованців школи.