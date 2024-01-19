LʼOréal Украина начинает набор участниц на получение профессий парикмахерши и визажистки

L'Oréal Украина объявляет новый сезон общеобразовательной программы «Красота для всех», чтобы помочь женщинам, пострадавшим от насилия, а также которые оказались в затруднительном положении из-за войны, получить безвозмездное образование в сфере красоты. Реализация программы осуществляется при поддержке Фонда L'Oréal и совместно с UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в Украине.

Цель программы — с помощью специального курса научить женщин, которые находятся в непростой жизненной ситуации, основам парикмахерского мастерства и основам визажа и помочь им построить свой путь к новой жизни.

Профессия парикмахерши

Курс парикмахерского мастерства будет проходить уже восьмой сезон подряд по инициативе бренда Matrix. В течение четырех месяцев с февраля по май 2024 года 100 участниц, которые пройдут собеседования, будут учиться у высококвалифицированных преподавателей и лучших мастеров салонного бизнеса, работающих с брендом Matrix. Курс гарантирует, что все ученицы получат навыки, необходимые для того, чтобы начать карьеру в салонном бизнесе.

Курс предусматривает более 240 часов обучения, посещение занятий 2-3 раза в неделю и продлится 3.5 месяцев, как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

В Киеве программа реализуется в помещении Киевского колледжа легкой промышленности, что стало возможным при содействии Киевской городской государственной администрации и финансовой поддержки правительства Великобритании, во Львове – на базе Молодежного учебного центра имени св. Ивана Боско.

Учеба начнется в феврале сразу в двух городах Украины: Киеве и Львове. Подать заявление на участие в Киеве можно по ссылке, во Львове - по ссылке .

Профессия: визажистки

Запуск курса по визажу производится второй год подряд по инициативе бренда NYX Professional Makeup. Этот курс будут преподаваться высококвалифицированными визажистами Украины совместно с MakeUp Me Academy и представителями бренда NYX Professional Makeup.

20 участниц начнут обучение в Киеве в марте 2024 года, занятия будут проходить дважды в неделю в течение 2 месяцев.

Подать заявление на участие в Киеве можно по ссылке .

В 2024 году программой дополнительно предусмотрено занятие с психологом с целью помочь улучшить психологическое состояние участниц и занятия с экспертами по продвижению социальных сетей и специалистами по созданию портфолио и CV, что позволит выпускницам сформировать необходимые навыки, чтобы легко начать карьеру в сфере красоты.

После окончания учебы ученицы получат дипломы о получении профессии парикмахерши или визажистки в зависимости от выбранного направления.

За 6 лет реализации общеобразовательной программы в Украине уже 360 женщин безвозмездно получили образование в сфере красоты.

«Женщины в Украине ощущают острое влияние войны на свое ментальное и физическое здоровье. Многие женщины стали единственными кормилицами в своих семьях, которые теперь не имеют ни источников дохода, ни возможностей для профессионального развития. Вторжение повлекло за собой высокий уровень неопределенности, что означает, что они не могут планировать свое будущее. Поэтому программа «Красота для всех» для нас приобрела особое значение. Это та же возможность для украинок овладеть новой профессией, трудоустроиться и восстановить свою жизнь. Мы приглашаем всех», – Дина Турчина, старшая специалист по коммуникациям L'Oréal Украина.

«Мы в UNFPA системно занимаемся поддержкой женщин, пострадавших от гендерно обусловленного насилия. Эта проблема особенно актуальна во время войны – за последние два года в полицию и социальные службы поступило почти полмиллиона обращений относительно домашнего насилия.

Женщине важно иметь экономическую независимость, чтобы разорвать круг насилия. Именно поэтому мы рады нашему многолетнему сотрудничеству с L'Oréal Украина в рамках проекта «Красота для всех», который дает женщинам возможность освоить профессию и начать карьеру в сфере. красоты», - Алена Зубченко, руководитель программы UNFPA по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия.

«Среда проекта, богатая ресурсами, становится хорошей почвой для сращивания специалистов в области парикмахерства, а также становления их личностных характеристик, таких как уверенность, целеустремленность, внутренняя независимость, вера в свой потенциал, интерес к познанию и креативному творению. Безусловно, этому способствует профессиональный подход тренеров и всего персонала, привлеченного для реализации целей проекта, всесторонняя поддержка студенток на их пути. Важным аспектом социальной поддержки выступает сама группа как платформа стабилизации, поскольку здесь присутствует ощущение совместного опыта, взаимопонимания, поле для решения через взаимодействие социальных и отношения аспектов возможного травмирующего опыта, ресурс человеческих отношений. Обучение на курсе парикмахерского искусства – это, без сомнения, об обогащении.», - Наталья Висятицкая, Психологиня проекта «Красота для всех»