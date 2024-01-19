L’Oréal Україна розпочинає набір учасниць на здобуття професій перукарки та візажистки

L’Oréal Україна оголошує новий сезон загальноосвітньої програми «Краса для всіх», щоб допомогти жінкам які постраждали від насильства, а також опинилися в скрутному становищі через війну, здобути безоплатну освіту у сфері краси. Реалізація програми здійснюється за підтримки Фундації L’Oréal та спільно з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.

Мета програми — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, основ перукарської майстерності й основ візажу та допомогти їм побудувати свій шлях до нового життя.

Професія перукарки

Курс перукарської майстерності відбуватиметься вже восьмий сезон поспіль за ініціативи бренду Matrix. Протягом чотирьох місяців, із лютого по травень 2024 року, 100 учасниць, які пройдуть співбесіди, навчатимуться у висококваліфікованих викладачів та найкращих майстрів салонного бізнесу, які працюють з брендом Matrix. Курс гарантує, що всі учениці отримають навички, потрібні для того, щоб почати кар’єру у салонному бізнесі.

Курс передбачає понад 240 годин навчання, відвідування занять 2-3 рази на тиждень та триватиме 3.5 місяців, як в онлайн-, так і в офлайн-форматі.

У Києві програма реалізовується у приміщенні Київського коледжу легкої промисловості, що стало можливим за сприяння Київської міської державної адміністрації та фінансової підтримки уряду Великої Британії, у Львові - на базі Молодіжного навчального центру імені св. Івана Боско.

Навчання розпочнеться у лютому одразу у двох містах України: Києві та Львові. Подати заяву на участь у Києві можна за посиланням, у Львові — за посиланням.

Професія візажистки

Запуск курсу з візажу здійснюється другий рік поспіль за ініціативи бренду NYX Professional Makeup. Цей курс викладатимуть висококваліфіковані візажисти України спільно з MakeUp Me Academy та представниками бренду NYX Professional Makeup.

20 учасниць розпочнуть навчання в Києві у березні 2024 року, заняття відбуватимуться двічі на тиждень протягом 2 місяців.

Подати заяву на участь у Києві можна за посиланням.

В 2024 році програмою додатково передбачено заняття з психологом з метою допомогти покращити психологічний стан учасниць та заняття із експертами по просуванню соціальних мережах й спеціалістами по створенню портфоліо та CV, що наддасть можливість випускницям сформувати необхідні навички, щоб легко почати кар’єру у сфері краси.

Після завершення навчання учениці отримають дипломи про здобуття професії перукарки або візажистки, залежно від обраного напряму.

За 6 років реалізації загальноосвітньої програми в Україні вже 360 жінок безоплатно здобули освіту у сфері краси.

«Жінки в Україні відчувають гострий вплив війни на своє ментальне та фізичне здоров’я. Багато жінок стали єдиними годувальницями у своїх родинах, які тепер не мають ні джерел доходу, ні можливостей для професійного розвитку. Вторгнення спричинило високий рівень невизначеності, що означає, що вони не можуть планувати своє майбутнє. Тому програма «Краса для всіх» для нас набула особливого значення. Це та сама можливість для українок опанувати нову професію, працевлаштуватися та відновити своє життя. Ми запрошуємо усіх », - Діна Турчина, старша спеціалістка з комунікацій L’Oréal Україна.

«Ми в UNFPA системно займаємось підтримкою жінок, котрі постраждали від гендерно зумовленого насильства. Ця проблема є особливо актуальною під час війни – за останні два роки до поліції та соціальних служб надійшло майже півмільйона звернень щодо домашнього насильства.

Жінці важливо мати економічну незалежність, щоб розірвати коло насильства. Саме тому ми раді нашій багаторічній співпраці з L’Oréal Україна в межах проєкту «Краса для всіх», який надає жінкам можливість освоїти професію та почати кар’єру у сфері краси», - Альона Зубченко, керівниця програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству.

«Середовище проекту, багате на ресурси, стає добрим ґрунтом для зрощення фахівців в галузі перукарства, а також становлення їх особистісних характеристик, таких як впевненість, цілеспрямованість, внутрішня незалежність, віра у свій потенціал, цікавість до пізнання та креативного творення. Безумовно, цьому сприяє фаховий підхід тренерів і загалом всього персоналу, залученого для реалізації цілей проекту, всебічна підтримка студенток на їхньому шляху. Важливим аспектом соціальної підтримки виступає сама група, як платформа стабілізації, оскільки тут присутнє відчуття спільного досвіду, взаєморозуміння, поле для вирішення через взаємодію соціальних і стосункових аспектів можливого травмуючого досвіду, ресурс людських стосунків. Навчання на курсі перукарського мистецтва – це, без сумніву, про збагачення.», - Наталя Висятицька, Психологиня проекту «Краса для всіх»