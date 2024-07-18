Мархаловцы подали в суд, чтобы доказать, что землю под кладбище выделили незаконно — КЕКЦ

Общество села Мархаловка подала три иска в Киевский окружной административный суд. Люди убеждены, что земельный участок под строительство военного кладбища (НВМК) в Мархаловском лесу выделили незаконно.

В своем обосновании иска юристы общины указывают, что земля под мемориальное военное кладбище была отведена незаконно и с массой нарушений. И в это я могу поверить. Ведь подобным образом вел себя Киевсовет, пытавшийся отвести под кладбище землю в заповеднике Бабий Яр и на Лысой горе, что является нарушением всех возможных норм и правил. Теперь на те же грабли наступило Министерство ветеранов, получившее землю в Мархаловском лесу. Беспредел чиновников продолжается, — сообщает директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко .

Напомним, что власти уже в четвертый раз ошиблись с избранием места под военное кладбище. Сначала наших погибших героев чиновники хотели хоронить поверх костей расстрелянных фашистами жителей Киева в Бабьем овраге. Затем на неполностью разминированной Лысой горе. После этого в Быковском лесу, где похоронены тысячи жертв сталинских репрессий. Впоследствии власти выделили участок в Мархаловском лесу, где есть проблема с высокими грунтовыми водами. Но чиновники не учитывают тот факт, что могилы погибших в украинско-российской войне будут подтапливаться.