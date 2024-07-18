Мархалівці подали до суду, щоб довести, що землю під кладовище виділили незаконно — КЕКЦ

Громада села Мархалівка подала три позови до Київського окружного адміністративного суду.Люди переконані, що земельну ділянку під будівництво військового кладовища (НВМК) у Мархалівському лісі виділили незаконно.

У своєму обґрунтуванні позову юристи громади вказують, що земля під меморіальне військове кладовище була відведена незаконно та з масою порушень. І у це я можу повірити. Адже схожим чином вела себе Київрада, яка намагалася відвести під кладовище землю в заповіднику Бабин Яр та на Лисій горі, що є порушенням усіх можливих норм і правил. Тепер на ті ж граблі наступило Міністерство ветеранів, яке отримало землю в Мархалівському лісі. Свавілля чиновників продовжується, - повідомляє директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Нагадаємо, що влада уже вчетверте помилилася з обранням місця під військове кладовище. Спочатку наших загиблих героїв чиновники хотіли ховати поверх кісток розстріляних фашистами жителів Києва у Бабиному яру. Потім на неповністю розмінованій Лисій горі. Після цього у Биківському лісі, де поховані тисячі жертв сталінських репресій. Згодом влада виділила ділянку в Мархалівському лісі, де є проблема з високими ґрунтовими водами. Але чиновники не зважають на той факт, що могили загиблих в українсько-російській війні будуть підтоплюватися.