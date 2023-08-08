Меценат Денис Парамонов отдал Бентли победителю благотворительной акции

Фонд Дениса Парамонова передал ключи от авто победителю акции "Задонатил на больницы – ездишь на Бентли".

Победитель акции "Задонатил на больницы – ездишь на Бентли" получил ключи от любимого автомобиля мецената Дениса Парамонова, который он отдал на благотворительность для сбора средств на медучреждения страны

Об этом сообщает сайт Благотворительного Фонда Дениса Парамонова.

Как отмечают в Фонде, торжественная передача элитного автомобиля Бентли состоялась в центре Харькова.

Победитель Александр Верескля специально приехал из Одессы вместе с женой, чтобы забрать теперь уже свой автомобиль, который он выиграл в прямом эфире с помощью рандомайзера.

Александр Верескля отметил, что поначалу даже не поверил, когда ему позвонили представители Фонда Дениса Парамонова с радостной новостью о выигрыше. Это происходило в прямом эфире розыгрыша. Однако, когда победитель получил ключи от Бентли, его радости не было предела, ведь каждый автолюбитель мечтает о таком шикарном автомобиле.

В общем, для того чтобы стать участником акции, где главным призом был любимый автомобиль мецената Дениса Парамонова, который он отдал на благотворительность, нужно было задонатить минимум 500 гривен. В рамках этой благотворительной миссии было собрано более 2,7 млн гривен.

"Я очень благодарен всем, кто присоединился и перечислил средства на благородное дело. Среди участников были те, кто специально вносил меньше проходного билета. Участвовали и те, кто донатил большие суммы, но указывавшие, что это не для участия в розыгрыше. Их мотивация мне очень близка. Для нашего фонда, которому исполнилось три года, это первая попытка публично собрать средства. Меня часто спрашивают, не жалко ли отдавать свой любимый автомобиль. Ответ неизменен: нет", — подчеркнул меценат Денис Парамонов.

По его словам, вещи должны приносить пользу и если автомобиль Бентли смог привлечь внимание к важности поддержки больниц, сделал труд медработников легче, помог спасти чью-то жизнь – большей аргументации не нужно.

В свою очередь, президент Фонда Дениса Парамонова Ирина Литкевич, которая непосредственно передавала ключи от Бентли победителю акции Александру Верескле, поздравила его с осуществлением мечты любого автолюбителя.

"Украинцы невероятны, ведь в очередной раз доказали, что нет ничего невозможного. И сам факт того, что многие донатившие в рамках акции вообще не думали о каком-либо выигрыше, говорит о благородстве этих участников", — отметила Ирина Литкевич.

Вскоре все собранные во время акции средства по инициативе учредителя Фонда Дениса Парамонова будут потрачены на закупку оборудования для больниц. Как всегда, весь этот процесс будет происходить прозрачно и Фонд отчитается перед общественностью, какие именно медучреждения и какое оборудование получили благодаря собранным во время акции средствам.

Напомним, в течение 2023 года Фонд Дениса Парамонова помог с оснащением уже более 60 больницам из 10 областей Украины: Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Черкасской и Винницкой. Благодаря этому, например, Киевскому Институту сердца передано сверхсовременное дорогостоящее оборудование, а многие больницы получили многофункциональные операционные столы и большое количество расходных материалов.