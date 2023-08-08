Меценат Денис Парамонов віддав Бентлі переможцю благодійної акції

Фонд Дениса Парамонова передав ключі від авто переможцю акції "Задонатив на лікарні – їздиш на Бентлі".

Переможець акції "Задонатив на лікарні – їздиш на Бентлі" отримав ключі від улюбленого автомобіля мецената Дениса Парамонова, який він віддав на благодійність задля збору коштів на медзаклади країни

Про це повідомляє сайт Благодійного Фонду Дениса Парамонова.

Як відмічають у Фонді, урочиста передача елітного автомобіля Бентлі відбулась у центрі Харкова.

Переможець Олександр Верескля спеціально приїхав з Одеси разом з дружиною, щоб забрати тепер вже свій автомобіль, який він виграв в прямому ефірі за допомогою рандомайзера.

Олександр Верескля зазначив, що спочатку навіть не повірив, коли йому подзвонили представники Фонду Дениса Парамонова з радісною новиною про виграш. Це відбувалось у прямому ефірі розіграшу. Проте, коли переможець отримав ключі від Бентлі його радості не було меж, адже кожен автолюбитель мріє про такий шикарний автомобіль.

Загалом для того, щоб стати учасником акції, де головним призом був улюблений автомобіль мецената Дениса Парамонова, який він віддав на благодійність, потрібно було задонатити мінімум 500 гривень. В рамках цієї благодійної місії було зібрано понад 2,7 млн. гривень.

"Я дуже вдячний всім, хто приєднався і перерахував кошти на благородну справу. Серед учасників були ті, хто спеціально робив внески менше прохідного квитка. Брали участь і ті, хто донатив великі суми, але вказував, що не для участі в розіграші. Їх мотивація мені дуже близька. Для нашого фонду, якому виповнилося три роки – це перша спроба публічно зібрати кошти. Мене часто питають, чи не шкода віддавати свій улюблений автомобіль. Відповідь незмінна: ні.", — підкреслив меценат Денис Парамонов.

За його словами, речі повинні приносити користь і якщо автівка Бентлі змогла привернути увагу до важливості підтримки лікарень, зробила труд медпрацівників легше, допомогла врятувати чиєсь життя – більшої аргументації не треба.

У свою чергу президент Фонду Дениса Парамонова Ірина Літкевич, яка безпосередньо передавала ключі від Бентлі переможцю акції Олександрові Вересклі, привітала його зі здійсненням мрії будь-якого автолюбителя.

"Українці неймовірні, адже вчергове довели, що немає нічого неможливого. І сам факт того, що багато людей, які донатили в рамках акції, взагалі не думали про який-небудь виграш, говорить про благородність цих учасників", — зазначила Ірина Літкевич.

Вже невдовзі усі зібрані під час акції кошти за ініціативи засновника Фонду Дениса Парамонова будуть витрачені на закупівлю оснащення для лікарень. Як завжди увесь цей процес буде відбуватися прозоро і Фонд відзвітує перед громадськістю, які саме медзаклади і яке обладнання отримали завдяки зібраними під час акції коштам.

Нагадаємо, протягом 2023 року Фонд Дениса Парамонова допоміг з оснащенням вже понад 60 лікарням з 10 областей України: Миколаївської, Херсонської, Харківської, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Чернігівської, Черкаської та Вінницької. Завдяки цьому, наприклад, Київському Інституту серця передано надсучасне дороговартісне обладнання, а багато лікарень отримали багатофункціональні операційні столи та велику кількість розхідних матеріалів.