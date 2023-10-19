Мэр Каменского Андрей Билоусов: город реконструирует три больницы и учебное заведение за иностранный грант

Каменское активно работает над привлечением иностранных инвестиций на проведение модернизации объектов образования, здравоохранения и других бюджетных учреждений. В настоящее время внедряются два таких проекта – реконструкция больниц и лицея.

Об этом рассказал городской голова Андрей Белоусов.

18 октября в Каменское на встречу с городским головой приехали представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины – директор департамента стратегического планирования и региональной политики Дмитрий Турчак, а также Игорь Кистенев-Кавказский – национальный менеджер проекта ПРООН и другие специалисты и кураторы Агентства ООН по развитию. Они осмотрели первый этап выполнения работ в лицее №16.

Дети здесь учатся в одном реконструированном корпусе. Работы продолжается, и уже в следующем году завершатся в полном объеме. Посмотрели отдельное здание гимназии № 11, где в одном из трех корпусов уже учатся дети. К концу текущего года ремонт всего здания будет окончен, и с нового года здесь смогут учиться все учащиеся начальной школы.

Во время встречи Андрей Белоусов отметил, что кроме внедрения этих двух проектов город выиграл грант на получение средств для ремонта КЗ "Научный лицей им. Анатолия Лигуна", городской больницы №9, больницы скорой медицинской помощи (бывшая больница №8) и ЦПМСП № 3 (бывшая больница №7). В этих заведениях будет осуществлена полная реконструкция, а также ремонт тех отделений, которые в настоящее время еще остались без ремонта. Эти работы будут начаты уже в следующем году.

"Благодарю наших международных партнеров за то, что в это нелегкое время поддерживают Украину и Каменское, выделяя средства на реализацию таких важных социальных проектов", - сказал городской голова Андрей Белоусов.

Представители МИУ и ПРООН положительно оценили результаты совместной деятельности и обсудили перспективы будущего.

"Открытие первой очереди работ в лицее №16 и гимназии №11 – отличное событие для Каменского. Впечатления очень положительные. Все качественно, удобно и с соблюдением современных требований". Главное – мы услышали одобрительные отзывы детей и педагогов, работающих в заведениях. Каменское – один из лучших городов в сфере привлечения иностранных инвестиций. Здесь есть прозрачность, надежная и профессиональная команда", - отметил национальный менеджер проекта ПРООН Игорь Кистенев-Кавказский.