Мер Кам’янського Андрій Білоусов: місто реконструює три лікарні та навчальний заклад за іноземний грант

Кам’янське активно працює над залученням іноземних інвестицій для проведення модернізації об’єктів освіти, охорони здоров’я та інших бюджетних закладів. Наразі впроваджуються два таких проєкта – реконструкція лікарень та ліцею.

Про це розповів міській голова Андрій Білоусов.

18 жовтня до Кам’янського на зустріч з міським головою приїхали представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України – директор департаменту стратегічного планування та регіональної політики Дмитро Турчак, а також Ігор Кістеньов-Кавказький – національний менеджер проєкту ПРООН та інші фахівці і куратори Агенції ООН із розвитку. Вони оглянули перший етап виконання робіт в ліцеї № 16.

Наразі діти тут навчаються в одному реконструйованому корпусі. Роботи продовжується, і вже в наступному році завершаться в повному обсязі. Подивились також окрему будівлю гімназії № 11, де в одному з трьох корпусів вже навчаються діти. До кінця поточного року ремонт всієї будівлі буде закінчено, і з нового року тут зможуть навчатися всі учні початкової школи.

Під час зустрічі Андрій Білоусов зазначив, що окрім впровадження цих двох проєктів, місто виграло грант на отримання коштів для ремонту КЗ "Науковий ліцей ім. Анатолія Лигуна", міської лікарні №9, лікарні швидкої медичної допомоги (колишня лікарня №8) та ЦПМСД №3 (колишня лікарня №7). В цих закладах буде здійснено повну реконструкцію, а також – ремонт тих відділень, які на даний час ще залишились без ремонту. Ці роботи будуть розпочаті вже в наступному році.

"Дякую нашим міжнародним партнерам за те, що в цей нелегкий час підтримують Україну та Кам’янське, виділяючи кошти на реалізацію таких важливих соціальних проектів", - сказав міський голова Андрій Білоусов.

Представники МІУ та ПРООН позитивно оцінили результати спільної діяльності та обговорили перспективи на майбутнє.

"Відкриття першої черги робіт в ліцеї №16 та гімназії №11 – чудова подія для Кам’янського. Враження дуже позитивні. Все якісно, зручно та з дотриманням сучасних вимог. Головне – ми почули схвальні відгуки дітей та педагогів, які працюють в закладах. Кам’янське – одне з найкращих міст в сфері залучення іноземних інвестицій. Тут є прозорість, надійна та професійна команда", - зазначив національний менеджер проєкту ПРООН Ігор Кістеньов-Кавказький.