На благотворительный фонд MK Foundation совершили информационную атаку

С 8 ноября 2023 года благотворительный фонд MK Foundation подвергается информационной атаке - ее осуществляют под руководством РФ с целью помешать фонду работать в нормальном режиме – помогать украинской армии.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на заявление фонда.

"В откровенно провокационной манере снимают серийные сюжеты, в которых выдают не просто местонахождение автомобилей, назначенных военным, но и место их передачи, создавая тем самым угрозу жизни воинов ВСУ и работников фонда. Стоит заметить, что на время выхода этого заявления никакого официального обращения ни фонд, ни его партнеры и воинские части, с которыми фонд сотрудничает, не получали", - рассказали в пресс-службе фонда.

Агрессор атакует MK Foundation комплексно: пытается заблокировать сайт и взломать электронные ящики сотрудников. Страницы, аккаунты, другие ресурсы фонда – под DDoS-атакой.

Военные первые встали в защиту фонда

В сети очень активно обсуждали дезинформационный вброс. Защитники рассказывают, насколько важна для них помощь MK Foundation.

Источник: скрин/официальная группа в Facebook телеканала "Аверс" Источник: скрин/официальная группа в Facebook телеканала "Аверс" Источник: скрин/официальная группа в Facebook телеканала "Аверс" Источник: скрин/официальная группа в Facebook телеканала "Аверс"

Как сообщает авторитетное издание Цензор.нет, главный редактор которого, Юрий Бутусов, регулярно бывает на фронте, MK Foundation передал защитникам Украины 128 автомобилей только за октябрь.

Октябрь был очень насыщен для благотворительного фонда MK Foundation / Фото: пресс-служба фонда

"Октябрь для благотворительного фонда MK Foundation был по-настоящему насыщенным. Еще 128 автомобилей пополнили автопарки разных подразделений украинской армии. В течение месяца благотворители провели несколько масштабных передач, например, в один день сразу 80 бусов стали в защиту страны. Из них 50 "течиков" отправились в разные подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады, а еще 30 - в 3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса", - поделились в фонде результатами своей работы.

MK Foundation системно передает военным авто

Так, учитывая запросы защитников, фонд передал автомобили Первой Президентской бригаде "Буревой", 125-й отдельной бригаде сил ТрО, 32-й отдельной механизированной бригаде.

MK Foundation передал военным 14-й ОМБр Volkswagen Transporter / Фото: пресс-служба фонда

Также автомобили от фонда поехали в военные из таких частей и бригад:

воинской части А2250, входящей в состав Национального университета обороны Украины;

14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого;

5-й отдельной штурмовой бригады, 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха;

бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж";

36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.



MK Foundation на постоянной основе помогает военным автомобилями, поэтому уже наработал систему передачи. Так, в фонде объясняют, что иногда на стоянке автомобили остаются надолго. Это связано с тем, что некоторые авто уже закреплены за определенной бригадой или подразделением и ждут, пока их заберут.

"По состоянию на 10 ноября при участии нашего Фонда было приобретено 970 автомобилей, 30 автомобилей медицинского назначения, 5 пожарных машин и 5 единиц спецтехники, 11 лодок и двигателей для них, 70 беспилотных комплексов, 215 генераторов и многое другое по запросам военнослужащих и военных", – добавили в фонде.

Всего помощь от фонда получили 98 воинских частей и подразделений, в том числе бригада "Гвардии наступления" "Буревой", знаменитые "Волки да Винчи", 3 отдельная штурмовая бригада "Азов" и т.д.

"Мы сотрудничали с такими патриотами Украины как Сергей Стаховский, Жан Беленюк, Коля Серга и Александр Ярмак. Сейчас в работе Фонда 251 обращение, 42 автомобиля уже готовятся к передаче", - отметили в MK Foundation.

Стоит отметить, что благотворительный фонд MK Foundation – это частная инициатива Максима Криппы.

В фонде отмечают, что дискредитация учредителя является прямой угрозой существованию и деятельности MK Foundation.