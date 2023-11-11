На благодійний фонд MK Foundation здійснили інформаційну атаку

З 8 листопада 2023 року благодійний фонд MK Foundation зазнає інформаційної атаки - її здійснюють під керівництвом РФ з метою завадити фонду працювати в нормальному режимі - допомогти українській армії.

Про це повідомило видання “РБК-Україна” з посиланням на заяву фонду.

"У відверто провокативній манері знімають серійні сюжети, у яких видають не просто місцезнаходження автівок, призначених військовим, а й місце їх передачі, створюючи цим самим загрозу для життя воїнів ЗСУ та працівників фонду. Варто зауважити, що на час виходу цієї заяви жодного офіційного звернення ані фонд, ані його партнери та військові частини, з якими фонд співпрацює, не отримували", - розповіли у пресслужбі фонду.

Агресор здійснює атаку на MK Foundation комплексно: намагається заблокувати сайт та зламати електронні скриньки співробітників. Сторінки, акаунти, інші ресурси фонду - під DDoS-атакою.

Військові перші стали на захист фонду

Вмережі дуже активно обговорювали дезінформаційний вкид. Захисники розповідають, наскільки для них важлива допомога MK Foundation.

Джерело: скрин / офіційна група в Facebook телеканалу "Аверс" Джерело: скрин / офіційна група в Facebook телеканалу "Аверс" Джерело: скрин / офіційна група в Facebook телеканалу "Аверс"

Як повідомляє авторитетне видання Цензор.нет, головний редактор якого, Юрій Бутусов, регулярно буває на фронті, MK Foundation передав захисникам України 128 автомобілів лише за жовтень.

Жовтень був дуже насиченим для благодійного фонду MK Foundation / Фото: пресслужба фонду

"Жовтень для благодійного фонду MK Foundation був по-справжньому насиченим. Ще 128 автівок поповнили автопарки різних підрозділів української армії. Протягом місяця благодійники провели кілька масштабних передач, наприклад в один день одразу 80 бусів стали на захист країни. З них 50 "течиків" відправились у різні підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади, а ще 30 — до 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса", - поділилися у фонді результатами своєї роботи.

MK Foundation системно передає військовим авто

Так, враховуючи запити захисників, фонд передав автівки Першій Президентській бригаді "Буревій", 125-ї окремій бригаді сил ТрО, 32-й окремій механізованій бригаді.

MK Foundation передав військовим 14-ї ОМБр Volkswagen Transporter / Фото: пресслужба фонду

Також автівки від фонду поїхали до військових з таких частин та бригад:

військової частини А2250, яка входить до складу Національного університету оборони України;

14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого;

5-ї окремої штурмової бригади, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха;

бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж";

36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.



MK Foundation на постійній основі допомагає військовим автівками, тому вже напрацював систему передачі. Так, у фонді пояснюють, що іноді на стоянці автомобілі лишаються на тривалий час. Це пов’язано з тим, що деякі авто вже закріплені за певною бригадою чи підрозділом та чекають, доки їх заберуть.

"Станом на 10 листопада за участі нашого Фонду було придбано 970 автівок, 30 автомобілів медичного призначення, 5 пожарних машин і 5 одиниць спецтехніки, 11 човнів та двигунів для них, 70 безпілотних комплексів, 215 генераторів та багато іншого згідно запитів військовослужбовців та військових адміністрацій”, - додали у фонді.

Загалом допомогу від фонду отримали 98 військових частин і підрозділів, в тому числі бригада "Гвардії наступу" "Буревій", славетні "Вовки да Вінчі", 3 окрема штурмова бригада "Азов" тощо.

“Ми співпрацювали із такими патріотами України як Сергій Стаховський, Жан Беленюк, Коля Сєрга та Олександр Ярмак. Наразі в роботі Фонду 251 звернення, 42 автівки вже готуються до передачі", - зазначили у MK Foundation.

Варто зауважити, що благодійний фонд MK Foundation - це приватна ініціатива Максима Кріппи.

У фонді наголошують, що дискредитація засновника є прямою загрозою для існування та діяльності MK Foundation.