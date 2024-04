На международной конференции в Вашингтоне американские эксперты поддержали "общественный план реформ" ветеранской политики в Украине

11 апреля в Вашингтоне состоялась международная конференция "Действенная ветеранская политика в Украине: международный опыт", которая была инициирована ОО "Вільні та вірні" и целью которой является реформирование украинской политики в сфере защиты ветеранов на основе американского опыта.

К обсуждению плана реформ присоединились украинские и американские политики и эксперты, среди которых: аналитик Института Гудзона (The Hudson Institute) Питех Хуси, основатель Valicor US Джон Килмер, директор по европейским вопросам общественной организации "Дух Америки" (Spirit of America) Коллин Дэнни, аналитик Дэниел Уайт, экс-замминистра по делам ветеранов Украины (2019-2022) Алексей Ильяшенко, президент RT Weatherman Foundation Меган Моббс, президент Фонда военного женского мемориала Филлис Уилсон, генеральный директор Reach (Reach Tactical L.C.) Джош Маркано и другие. В дискуссии приняли участие более 50 участников и было заслушано 17 докладов.

По словам инициатора конференции – воина-добровольца и главы ОО "Вільні та вірні" Виталия Герсака, это уже второй раунд обсуждения, который конкретизирует и углубляет те предложения, которые впервые прозвучали в ходе конференции в Киеве в конце февраля.

"Сегодня мы фактически имеем "общественный план реформ", к разработке которого присоединились и внедрение которого поддерживают наши американские партнеры. Разработанный план открывает пути для усиления сотрудничества между США и Украиной в поддержке ветеранов. Теперь необходимо предпринять быстрые и скоординированные действия для превращения этих рекомендаций в конкретные программы и услуги", - заявил Герсак.

В частности, в ходе реформирования украинской ветеранской политики в Украине предлагается акцентировать внимание на таких вопросах как медицинская реабилитация, обеспечение жильем, образование и трудоустройство, создание условий для развития ветеранского предпринимательства, защита женщин-ветеранов и развитие нормативно-правовой базы ветеранской политики.

Соответствующий план реформирования ветеранской политики в Украине на основе рекомендаций американских экспертов, вскоре будет представлен для реализации.

Напомним, что ОО "Вільні та вірні" вместе с партнерами инициировало создание международной коммуникационной платформы для адаптации американских ветеранских практик к украинскому контексту. В феврале состоялась первая конференция и видео-мост между Киевом и Вашингтоном, в котором приняли участие 55 экспертов из 8 стран мира.