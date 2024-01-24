На украинском рынке рекламы появился новый игрок - Fusify.io

Fusify.io, украинская компания, создающая яркие рекламные продукты, помогающие бизнесу добиваться своих целей, объявила о своем выходе на украинский рынок. Что она предлагает рекламодателям.

История Fusify.io

Fusify.io была основана в 2020 году командой специалистов в области рекламы и программирования. Тогда команда AdPartner, разрабатывавшая цифровые маркетинговые решения, поставила цель: создать новый рекламный продукт, который был бы инновационным, эффективным и доступным.

Так было заложено начало нового амбициозного бренда в programmatic-рекламе. Fusify.io. В мае 2021 г. компания запустила первую версию продукта.

В 2022 году, с началом войны в Украине, Fusify.io столкнулся с вызовом. В планах было ускорить запуск, чтобы рекламодатели как можно скорее смогли компенсировать ущерб. В 2023 году Fusify.io нашел инвестора, поверившего в бренд, и разработка продукта была возобновлена.

Чем интересна компания Fusify.io

Fusify.io – это DSP-платформа, предлагающая своим клиентам множество рекламных возможностей:

Доступ к крупнейшим СМИ страны;

Форматы Half-Screen и Native Video;

Таргетирование рекламы по теме контента;

Таргетирование рекламы по аудиторным сегментам;

Full Service поддержки.

Компания использует технологии DMP для управления данными пользователей и создания персонализированной рекламы. Она предлагает следующие возможности:

Агрегация данных из разных источников – сайтов, соцсетей и мобильных устройств;

анализ данных для создания портретов пользователей;

Целевое таргетирование рекламы на основе данных о пользователях.

« Наша сильная сторона, как продуктовая AdTech-платформа, базируется на трех китах — нестандартных и ярких дисплей-, видео- и rich-media форматах, контекстуальном таргетинге и таргетинге аудитории, — рассказывает CMO Fusify Дмитрий Мирошниченко.

Продукты и сервисы Fusify

На украинском рынке Fusify.io предлагает следующие продукты и услуги:

Half-screen – действенный формат видеообъявлений, который всегда находится перед глазами пользователя – пропустить его просто невозможно. Rich Media-формат – это не просто статические изображения с движущимися элементами. Они могут быть интерактивными. Например, пользователь может:

Нажимать кнопки или объекты на баннере;

Поиграть в мини игру, чтобы получить подарок;

Посмотреть видео внутри баннера.

Это хорошо работает в кампаниях по повышению узнаваемости бренда или товара.

Прозрачная аналитика – открытый рекламный кабинет, отчетность в реальном времени, прозрачная финансовая отчетность, 30+ метрик для оценки качества размещения, подробные отчеты по источникам трафика, географии, типам устройств. Аудиторное таргетирование – таргет по полу, возрасту, социстатусу и интересам. Гарантированное достижение целей – поддержка рекламодателей на всех этапах создания и запуска рекламных кампаний.

Как Fusify.io может помочь рекламодателям:

Если нужно увеличить узнаваемость бренда, Fusify.io создаст яркую рекламу, которая будет запечатлена в памяти.

Если бренд ищет пути увеличения продаж , «Фьюзифай» сделает так, что реклама бросится в глаза. наиболее заинтересованным в продукте пользователям.

Есть запрос на повышение конверсии? Fusify.io имеет инструменты и метрики, которые помогут отслеживать и управлять эффективностью рекламы вживую.

«К концу 2023 года Fusify.io становится все более узнаваемым брендом в Украине. Более 1000 рекламодателей уже получили доступ к 80% украинской рекламной аудитории», – рассказала CEO компании Александра Нечаева.

В 2024 году Fusify.io начнет активную экспансию на международные рынки. Первые страны после Украины, где продукт и услуги стали доступными, — Турция и Бразилия.