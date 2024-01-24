На українському ринку реклами зʼявився новий гравець — Fusify.io

Fusify.io, українська компанія, що створює яскраві рекламні продукти, які допомагають бізнесу досягати своїх цілей, оголосила про свій вихід на український ринок. Що вона пропонує рекламодавцям.

Історія Fusify.io

Fusify.io була заснована у 2020 році командою фахівців у галузі реклами та програмування. Тоді команда AdPartner, яка розробляла цифрові маркетингові рішення, поставила мету: створити новий рекламний продукт, який був би інноваційним, ефективним та доступним.

Так було закладено початок нового амбітного бренду у programmatic-рекламі — Fusify.io. У травні 2021 року компанія запустила першу версію продукту.

У 2022 році, з початком війни в Україні, Fusify.io стикнувся з викликом. У планах було пришвидшити запуск, щоб рекламодавці якомога скоріше змогли компенсувати збитки. У 2023 році Fusify.ioзнайшов інвестора, який повірив у бренд, і розробка продукту була відновлена.

Чим цікава компанія Fusify.io

Fusify.io – це DSP-платформа, яка пропонує своїм клієнтам безліч рекламних можливостей:

Доступ до найбільших ЗМІ країни;

Формати Half-Screen і Native Video;

Таргетування реклами за тематикою контенту;

Таргетування реклами за аудиторними сегментами;

Full Service підтримку.

Компанія використовує технології DMP для управління даними про користувачів і створення персоналізованої реклами. Вона пропонує такі можливості:

Агрегація даних із різних джерел — сайтів, соцмереж та мобільних пристроїв;

Аналіз даних для створення портретів користувачів;

Цільове таргетування реклами на основі даних про користувачів.

«Наша сильна сторона, як продуктової AdTech-платформи базується на трьох китах — нестандартних та яскравих дисплей-, відео- та rich-media форматами, контекстуальному таргетингу та таргетингу аудиторії, — розповідає CMO Fusify Дмитро Мірошниченко.

Продукти та сервіси Fusify

На українському ринку Fusify.io пропонує наступні продукти та послуги:

Half-screen – дієвий формат відеооголошень, який завжди знаходиться перед очима користувача — пропустити його просто неможливо. Rich Media-формат — це не просто статичні зображення з рухомими елементами. Вони можуть бути інтерактивними. Наприклад, користувач може:

Натискати на кнопки або об'єкти на банері;

Пограти в міні гру, щоб отримати подарунок;

Подивитися відео всередині банера.

Це добре працює в кампаніях із підвищення впізнаваності бренду чи товару.

Прозора аналітика – відкритий рекламний кабінет, звітність у реальному часі, прозора фінансова звітність, 30+ метрик для оцінки якості розміщення, докладні звіти за джерелами трафіку, географією, типами пристроїв. Аудиторне таргетування – таргет за статтю, віком, соцістатусом, та інтересами. Гарантоване досягнення цілей – підтримка рекламодавців на всіх етапах створення та запуску рекламних кампаній.

Як Fusify.io може допомогти рекламодавцям:

Якщо потрібно збільшити впізнаваність бренду, Fusify.io створить яскраву рекламу, яка закарбується у памʼяті.

Якщо бренд шукає шляхи збільшення продажів , «Фьюзіфай» зробить так, що реклама впаде в очі найбільш зацікавленим у продукті користувачам.

Є запит на підвищення конверсії? Fusify.io має інструменти та метрики, які допоможуть відстежувати та керувати ефективністю реклами наживо.

«На кінець 2023 року Fusify.io стає все більш впізнаваним брендом в Україні.Понад 1000 рекламодавціввже отримали доступ до 80% української рекламної аудиторії», — розповіла CEO компанії Олександра Нечаєва.

У 2024 році Fusify.io розпочне активну експансію на міжнародні ринки. Перші країни після України, де продукт та послуги компанії стали доступними, — Туреччина та Бразилія.