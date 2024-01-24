- Тип
- Новини компаній
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
На українському ринку реклами зʼявився новий гравець — Fusify.io
Fusify.io, українська компанія, що створює яскраві рекламні продукти, які допомагають бізнесу досягати своїх цілей, оголосила про свій вихід на український ринок. Що вона пропонує рекламодавцям.
Історія Fusify.io
Fusify.io була заснована у 2020 році командою фахівців у галузі реклами та програмування. Тоді команда AdPartner, яка розробляла цифрові маркетингові рішення, поставила мету: створити новий рекламний продукт, який був би інноваційним, ефективним та доступним.
Так було закладено початок нового амбітного бренду у programmatic-рекламі — Fusify.io. У травні 2021 року компанія запустила першу версію продукту.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У 2022 році, з початком війни в Україні, Fusify.io стикнувся з викликом. У планах було пришвидшити запуск, щоб рекламодавці якомога скоріше змогли компенсувати збитки. У 2023 році Fusify.ioзнайшов інвестора, який повірив у бренд, і розробка продукту була відновлена.
Чим цікава компанія Fusify.io
Fusify.io – це DSP-платформа, яка пропонує своїм клієнтам безліч рекламних можливостей:
- Доступ до найбільших ЗМІ країни;
- Формати Half-Screen і Native Video;
- Таргетування реклами за тематикою контенту;
- Таргетування реклами за аудиторними сегментами;
- Full Service підтримку.
Компанія використовує технології DMP для управління даними про користувачів і створення персоналізованої реклами. Вона пропонує такі можливості:
- Агрегація даних із різних джерел — сайтів, соцмереж та мобільних пристроїв;
- Аналіз даних для створення портретів користувачів;
- Цільове таргетування реклами на основі даних про користувачів.
«Наша сильна сторона, як продуктової AdTech-платформи базується на трьох китах — нестандартних та яскравих дисплей-, відео- та rich-media форматами, контекстуальному таргетингу та таргетингу аудиторії, — розповідає CMO Fusify Дмитро Мірошниченко.
Продукти та сервіси Fusify
На українському ринку Fusify.io пропонує наступні продукти та послуги:
- Half-screen – дієвий формат відеооголошень, який завжди знаходиться перед очима користувача — пропустити його просто неможливо.
- Rich Media-формат — це не просто статичні зображення з рухомими елементами. Вони можуть бути інтерактивними. Наприклад, користувач може:
- Натискати на кнопки або об'єкти на банері;
- Пограти в міні гру, щоб отримати подарунок;
- Подивитися відео всередині банера.
Це добре працює в кампаніях із підвищення впізнаваності бренду чи товару.
- Прозора аналітика – відкритий рекламний кабінет, звітність у реальному часі, прозора фінансова звітність, 30+ метрик для оцінки якості розміщення, докладні звіти за джерелами трафіку, географією, типами пристроїв.
- Аудиторне таргетування – таргет за статтю, віком, соцістатусом, та інтересами.
- Гарантоване досягнення цілей – підтримка рекламодавців на всіх етапах створення та запуску рекламних кампаній.
Як Fusify.io може допомогти рекламодавцям:
- Якщо потрібно збільшити впізнаваність бренду, Fusify.io створить яскраву рекламу, яка закарбується у памʼяті.
- Якщо бренд шукає шляхи збільшення продажів, «Фьюзіфай» зробить так, що реклама впаде в очі найбільш зацікавленим у продукті користувачам.
- Є запит на підвищення конверсії? Fusify.io має інструменти та метрики, які допоможуть відстежувати та керувати ефективністю реклами наживо.
«На кінець 2023 року Fusify.io стає все більш впізнаваним брендом в Україні.Понад 1000 рекламодавціввже отримали доступ до 80% української рекламної аудиторії», — розповіла CEO компанії Олександра Нечаєва.
У 2024 році Fusify.io розпочне активну експансію на міжнародні ринки. Перші країни після України, де продукт та послуги компанії стали доступними, — Туреччина та Бразилія.