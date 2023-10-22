На ВОТ юга Украины растет социальное напряжение

На временно оккупированных территориях Херсонской области в большинстве населенных пунктов наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что наихудшее положение дел зафиксировано в Новотроицком районе, где теперь существенно ощутим дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости.

"Действия оккупационной администрации уверенно приближают общественно-политическую ситуацию к уровню чрезвычайной", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что местные жители оккупированного региона понимают, что только победа над захватчиками поможет вернуть безопасность и социально-экономическую стабильность.

Ведь на временно оккупированных территориях Херсонской области увеличилось количество случаев ограбления местного населения российскими военными. Оккупационная администрация даже была вынуждена пожаловаться в Кремль, ведь в регионе и так царят "антироссийские настроения".

Ситуация на ВОТ

Ранее Кремль провел закрытое исследование настроений среди местного населения на временно оккупированных территорий. Согласно результатам, поддержка РФ на ТОТ Запорожской и Херсонских областях составляет 5%.

Также на временно оккупированных территориях востока Украины большая часть населения стабильно продолжает придерживаться проукраинских взглядов и не поддерживает оккупацию региона.

Среди основных факторов, наиболее негативно влияющих на общественные настроения среди местного населения, является то, что противник привлекает к строительным работам мигрантов из средней Азии и Кавказа, что привело к ухудшению криминогенной ситуации в данном регионе.

Россияне продолжают геноцидную политику искоренения украинской идентичности и планируют изменить пропорциональный состав этнических групп на оккупированных территориях.

Захватчики положили начало дешевым ипотекам на временно оккупированных территориях, чтобы поощрять россиян из депрессивных регионов переселяться на ВОТ, но граждане страны-агрессора не спешат ехать в Украину.