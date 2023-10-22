На ТОТ півдня України зростає соціальне напруження

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності.

"Дії окупаційної адміністрації впевнено наближають суспільно-політичну ситуацію до рівня надзвичайної", - наголошують в ЦНС.

Там додають, що місцеві жителі окупованого регіону розуміють, що лише перемога над загарбниками допоможе повернути безпеку та соціально-економічну стабільність.

Адже на тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшилась кількість випадків пограбування місцевого населення російськими військовими. Окупаційна адміністрація навіть була змушена поскаржитися в Кремль, адже в регіоні й так панують “антиросійські настрої”.

Яка ситуація на ТОТ

Раніше Кремль провів закрите дослідження щодо настроїв серед місцевого населення на тимчасово окупованих територій.Згідно з результатами, підтримка РФ на ТОТ Запорізької та Херсонських областях становить 5%.

Також на тимчасово окупованих територіях сходу України більша частина населення стабільно продовжує дотримуватися проукраїнських поглядів та не підтримує окупацію регіону.

Серед основних факторів, які найбільш негативно впливають на суспільні настрої серед місцевого населення є те, що противник залучає до будівельних робіт мігрантів з середньої Азії та Кавказу, що призвело до погіршення криміногенної ситуації в даному регіоні.

Росіяни продовжують геноцидну політику викорінення української ідентичності і планують змінити пропорційний склад етнічних груп на окупованих територіях.

Загарбники започаткували дешеві іпотеки на тимчасово окупованих територіях, щоб заохочувати росіян з депресивних регіонів переселятися на ТОТ, але громадяни країни-агресора не поспішають їхати до України.