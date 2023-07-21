Накормить животных в приютах: благотворительные активности в поддержку четырехлапых

В начале года социальная инициатива Save Pets of Ukraine от Kormotech опубликовала результаты первой Всеукраинской переписи приютов для животных и исследования их неотложных потребностей

Исследование показало, что с начала полномасштабного вторжения количество брошенных животных в некоторых областях Украины выросло вдвое. Худшая ситуация – в прифронтовых зонах. На момент проведения переписи (январь 2023) в Украине насчитали 25 799 собак и 19 473 кошек на попечении приютов и волонтеров. Save Pets of Ukraine предлагает всем неравнодушным «накормить» четвероногих в приютах, приобщившись к одной из благотворительных инициатив.

"Подвешенный корм" для спасенных животных Херсонщины

Маркетплейс MAUDAU совместно с CLUB 4 PAWS от Kormotech запустили проект "Подвешенный корм" для спасенных животных Херсонщины. Его цель – сбор средств на закупку сухого корма для приютов, заботящихся о животных, спасенных после подрыва плотины Каховской ГЭС.

С 17 июля по 17 августа 2023 года каждый гость MAUDAU сможет присоединиться к проекту, добавив "подвешенный корм" к своему заказу. Стоимость корма – всего 15 гривен, что соответствует средней стоимости порции пищи для одного животного в день. К заказу можно добавить любое количество "подвешенного корма", даже одна порция уже большая помощь. Собранные средства будут использованы для закупки корма и направлены в приюты.

Благотворительная книга «Спасая четырехлапых (и людей) в Украине»

Социальная инициатива Save Pets of Ukraine выпустила уже второй тираж благотворительной книги «Спасая четырехлапых (и людей) в Украине». Это сборник вдохновляющих историй со счастливым концом о котах, собаках и их владельцах и волонтерах, которые вынуждены были эвакуироваться от войны и поддерживали друг друга. А также о людях, которые ежедневно заботятся о большом количестве четырехлапых на улице. Это истории о том, как люди спасают животных, а они в ответ спасают своих заботливых людей.

Книга также была переведена на английский язык и была представлена на выставке Zoomark International (Болонья, Италия).

Книга продается за донат от 200 грн онлайн в социальной сети Save Pets of Ukraine, а также офлайн в сети кофеен Kredens Cafe во Львове.

Благотворительные футболки от Gidnist

Бренд одежды Gidnist в сотрудничестве с Save Pets of Ukraine представил благотворительные футболки для взрослых и детей. На футболке изображен мишка Brave Bear, держащий на руках собачку Лаки. Этот рисунок символизирует помощь уличным животным и призывает людей брать в семье четырехлапых из приютов. Футболки представлены в белом и черном цвете. 20% от продажи направляется в инициативу Save Pets of Ukraine.

Промокод на сайте petslike.net

Промокод savepets дает покупателям сайта petslike.net скидку 5% на товары для домашних питомцев. 10% от всех покупок по промокоду направляют на нужды животных в приютах. Таким образом, можно позаботиться не только о собственных хвостиках, но и помочь бездомным.

Донат

Можно перевести любую сумму на сайте Save Pets of Ukraine и она будет использована для приобретения гуманитарной помощи четырехлапым в приютах и на попечении зооволонтеров.

Волонтерство в приюте для животных

Поскольку количество животных в приютах существенно возросло, работникам часто не хватает рук, чтобы уделить достаточно внимания каждому хвостику. Поэтому инициатива Save Pets of Ukraine призывает неравнодушных помогать убежищам не только донатам, но и физически. Команда инициативы создала «гид для волонтера» – инструкцию добрых дел для четвероногих. Это сборник советов на основе реальных потребностей убежищ относительно того, какую работу можно и нужно делать в приютах, как подготовиться к визиту, как помочь удаленно, что надеть, что взять с собой. Также в документе приводят советы зоопсихологии Оксаны Галан о том, как наладить первый контакт с животными.

Все собранные средства от этих инициатив Save Pets of Ukraine направляет на помощь приютам для животных, а также на программу патронажа приютов. Конечной целью программы является устройство животных в семье, поэтому после 2 месяцев патронажа животным будут искать новых владельцев вместе с инициативой Look 4 Paws. Четырехлапые в патронаже получают корм, переноски/клетки для транспортировки, поводки и ошейники для собак, вакцину для иммунизации, чип, паспорт, препараты для наружной/внутренней обработки от паразитов, услуги стерилизации в партнерской клинике.

С начала своей деятельности (март 2022) Save Pets of Ukraine предоставила 1375 тонн гуманитарного корма и спасла более 300 тысяч четырехлапых.