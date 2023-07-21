Нагодувати тварин у притулках: благодійні активності на підтримку чотирилапих

На початку року соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech опублікувала результати першого Всеукраїнського перепису притулків для тварин та дослідження їхніх нагальних потреб

Дослідження показало, що з початку повномасштабного вторгнення кількість покинутих тварин в деяких областях України зросла вдвічі. Найгірша ситуація – у прифронтових зонах. На момент проведення перепису (січень 2023) в Україні нарахували 25 799 собак та 19 473 коти під опікою притулків та волонтерів. Save Pets of Ukraine пропонує всім небайдужим «нагодувати» чотирилапих у притулках, долучившись до однієї з благодійних ініціатив.

“Підвішений корм” для врятованих тварин Херсонщини

Маркетплейс MAUDAU спільно з CLUB 4 PAWS від Kormotech запустили проєкт "Підвішений корм" для врятованих тварин Херсонщини. Його мета – збір коштів на закупку сухого корму для притулків, що опікуються тваринами, врятованими після підриву греблі Каховської ГЕС.

З 17 липня по 17 серпня 2023 року кожен гість MAUDAU матиме можливість долучитися до проєкту, додавши "підвішений корм" до свого замовлення. Вартість корму – всього 15 гривень, що відповідає середній вартості порції їжі для однієї тваринки на день. До замовлення можна додати будь-яку кількість "підвішеного корму", навіть одна порція вже є великою допомогою. Зібрані кошти будуть використані на закупку корму та направлені в притулки.

Благодійна книга «Рятуючи чотирилапих (та людей) в Україні»

Соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine випустила вже другий тираж благодійної книги «Рятуючи чотирилапих (та людей) в Україні». Це збірка надихаючих історій зі щасливим кінцем про котів, собак та їхніх власників і волонтерів, які змушені були евакуюватись від війни і підтримували один одного. А також про людей, які щоденно дбають про велику кількість чотирилапих на вулиці. Це історії про те, як люди рятують тваринок, а вони у відповідь рятують своїх турботливих людей.

Книга також перекладена англійською мовою і була представлена на виставці Zoomark International (Болонья, Італія).

Книга продається за донат від 200 грн онлайн в соціальній мережі Save Pets of Ukraine, а також офлайн в мережі кав’ярень Kredens Cafe у Львові.

Благодійні футболки від Gidnist

Бренд одягу Gidnist у співпраці з Save Pets of Ukraine представив благодійні футболки для дорослих та дітей. На футболці зображено ведмедика Brave Bear, що тримає на руках песика Лакі. Цей малюнок символізує допомогу вуличним тваринам та закликає людей брати в сім’ї чотирилапих з притулків. Футболки представлені в білому та чорному кольорі. 20% від продажу направляють у ініціативу Save Pets of Ukraine.

Промокод на сайті petslike.net

Промокод savepets дає покупцям сайту petslike.net знижку 5% на товари для домашніх улюбленців. 10% коштів від усіх покупок за промокодом спрямовують на потреби тварин у притулках. Таким чином, можна потурбуватися не тільки про власних хвостиків, але і допомогти безпритульним.

Донат

Можна перевести будь-яку суму на сайті Save Pets of Ukraine і вона буде використана для придбання гуманітарної допомоги чотирилапим у притулках та під опікою зооволонтерів.

Волонтерство у притулку для тварин

Оскільки кількість тварин в притулках суттєво зросла, працівникам часто не вистачає «рук», щоб приділити достатньо уваги кожному хвостику. Тому ініціатива Save Pets of Ukraine закликає небайдужих допомагати притулкам не лише донатом, але і фізично. Команда ініціативи створила «гід для волонтера» – інструкцію добрих справ для чотирилапих. Це збірка порад на основі реальних потреб притулків стосовно того, яку роботу можна і потрібно робити в притулках, як підготуватись до візиту, як допомогти віддалено, що вдягти, що взяти з собою. Також в документі наводять поради зоопсихологині Оксани Галан про те, як налагодити перший контакт з тваринами.

Усі зібрані кошти від зазначених ініціатив Save Pets of Ukraine направляє на допомогу притулкам для тварин, а також на програму патронажу притулків. Кінцевою метою програми є прилаштування тварин у сім’ї, тому після 2 місяців патронажу тваринам будуть шукати нових власників разом з ініціативою Look 4 Paws. Чотирилапі у патронажі отримують корм, переноски/клітки для транспортування, повідки та нашийники для собак, вакцину для імунізації, чіп, паспорт, препарати для зовнішньої/внутрішньої обробки від паразитів, послуги стерилізації у партнерській клініці.

З початку своєї діяльності (березень 2022) Save Pets of Ukraine надала 1375 тон гуманітарного корму та врятувала понад 300 тисяч чотирилапих.