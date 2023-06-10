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Общество
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Новая система футбольных сборных: с кем и как будет работать Ребров

Новая система футбольных сборных: с кем и как будет работать Ребров
Ребров считается лучшим украинским тренером ХХ века

Президенту УАФ удалось законтрактовать Реброва, несмотря на сомнения скептиков

Украинская национальная сборная по футболу получила нового постоянного тренера Сергея Реброва. И хотя украинские болельщики уже давно ждали возвращения Реброва домой, было и немало скептиков. Намеки УАФ о том, что руководитель УАФ Андрей Павелко с Ребровым договорились, отдельные журналисты постоянно ставили под сомнение. В конце концов, понятно, что они ошибались, а Павелку удалось найти правильные аргументы для Реброва.

Среди главных причин, которые УАФ теперь ставит перед новым тренером, это - построить систему сборных.

"Здесь я доверяю Сергею Реброву, чтобы он полностью проанализировал юношескую, молодежную сборную, чтобы мы дали систему, которая будет работать, чтобы все находились в одной системе координат под руководством штаба национальной команды. Я благодарю Сергея Станиславовича за то, что он берется за это дело . Ожидаю, что через несколько лет увидим результаты этой работы", - коротко прокомментировал глава УАФ во время представления нового тренера.

Уже известно, что с Ребровым в тренерском штабе, в частности, будут работать: Висенте Гомес (тренер по физической и тактической подготовке), Альберто Босх (анализ матчей сборной Украины и матчей соперников, сбор информации об игроках), Унаи Мельгоса (сбор информации о потенциальных) игроков сборной, анализ состава молодежной и юношеской команд), Глеб Платов (тренер-аналитик) и Рустам Худжамов (тренер вратарей).

Как видим, большинство тренеров из Испании. И все они работают с Ребровым уже долгое время, в частности, были с ним и в Ференцвароше, и в Аль-Айне.

Спортивные журналисты и аналитики сейчас делают прогнозы и предполагают, что под руководством Реброва наша главная футбольная команда будет показывать игру с контролем мяча, очень нравится фанатам.

Контракт нового тренерского штаба сборной Украины по УАФ будет действовать до 30 июля 2026 года. То есть, Ассоциация доверяет команду Реброву на кампании Евро-2024 и ЧМ-2026, а также на следующую Лигу наций (2024-2025).

Напомним, что Ребров считается лучшим украинским тренером ХХ века.