Новая система футбольных сборных: с кем и как будет работать Ребров

Президенту УАФ удалось законтрактовать Реброва, несмотря на сомнения скептиков

Украинская национальная сборная по футболу получила нового постоянного тренера Сергея Реброва. И хотя украинские болельщики уже давно ждали возвращения Реброва домой, было и немало скептиков. Намеки УАФ о том, что руководитель УАФ Андрей Павелко с Ребровым договорились, отдельные журналисты постоянно ставили под сомнение. В конце концов, понятно, что они ошибались, а Павелку удалось найти правильные аргументы для Реброва.

Среди главных причин, которые УАФ теперь ставит перед новым тренером, это - построить систему сборных.

"Здесь я доверяю Сергею Реброву, чтобы он полностью проанализировал юношескую, молодежную сборную, чтобы мы дали систему, которая будет работать, чтобы все находились в одной системе координат под руководством штаба национальной команды. Я благодарю Сергея Станиславовича за то, что он берется за это дело . Ожидаю, что через несколько лет увидим результаты этой работы", - коротко прокомментировал глава УАФ во время представления нового тренера.

Уже известно, что с Ребровым в тренерском штабе, в частности, будут работать: Висенте Гомес (тренер по физической и тактической подготовке), Альберто Босх (анализ матчей сборной Украины и матчей соперников, сбор информации об игроках), Унаи Мельгоса (сбор информации о потенциальных) игроков сборной, анализ состава молодежной и юношеской команд), Глеб Платов (тренер-аналитик) и Рустам Худжамов (тренер вратарей).

Как видим, большинство тренеров из Испании. И все они работают с Ребровым уже долгое время, в частности, были с ним и в Ференцвароше, и в Аль-Айне.

Спортивные журналисты и аналитики сейчас делают прогнозы и предполагают, что под руководством Реброва наша главная футбольная команда будет показывать игру с контролем мяча, очень нравится фанатам.

Контракт нового тренерского штаба сборной Украины по УАФ будет действовать до 30 июля 2026 года. То есть, Ассоциация доверяет команду Реброву на кампании Евро-2024 и ЧМ-2026, а также на следующую Лигу наций (2024-2025).

Напомним, что Ребров считается лучшим украинским тренером ХХ века.