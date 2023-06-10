Нова система футбольних збірних: з ким та як працюватиме Ребров

Президенту УАФ вдалося законтрактувати Реброва, попри сумніви скептиків

Українська національна збірна з футболу отримала нового постійного тренера Сергія Реброва. І хоч українські вболівальники вже давно чекали на повернення Реброва додому, було й чимало скептиків. Натяки УАФ про те, що керівник УАФ Андрій Павелко з Ребровим таки домовилися, окремі журналісти повсякчас ставили під сумнів. Врешті зрозуміло, що вони помилялися, а Павелку вдалося знайти правильні аргументи для Реброва.

Серед головних завдають, які УАФ тепер ставить перед новим тренером, це - побудувати систему збірних.

"Тут я довіряю Сергію Реброву, аби він повністю проаналізував юнацькі, молодіжну збірні, щоб ми дали систему, яка працюватиме, щоб усі перебували в одній системі координат під орудою штабу національної команди. Я дякую Сергію Станіславовичу за те, що він береться за цю справу. Очікую, що за кілька років побачимо результати цієї роботи", - коротко прокоментував очільник УАФ під час представлення нового тренера.

Наразі вже відомо, що з Ребровим у тренерському штабі, зокрема, працюватимуть: Вісенте Гомес (тренер з фізичної та тактичної підготовки), Альберто Босх (аналіз матчів збірної України та матчів суперників, збір інформації про гравців), Унаї Мельгоса (збір інформації про потенційних гравців збірної, аналіз складу молодіжної та юнацької команд), Гліб Платов (тренер-аналітик) та Рустам Худжамов (тренер воротарів).

Як бачимо, більшість тренерів з Іспанії. І всі вони працюють із Ребровим вже тривалий час, зокрема, були з ним і в Ференцвароші, і в Аль-Айні.

Спортивні журналісти та аналітики зараз роблять прогнози та припускають, що під керівництвом Реброва наша головна футбольна команда буде показувати гру з контролем м'яча, яка дуже подобається фанатам.

Контракт нового тренерського штабу збірної України з УАФ діятиме до 30 липня 2026 року. Тобто Асоціація довіряє команду Реброву на кампанії Євро-2024 та ЧС-2026, а також на наступну Лігу націй (2024-2025).

Нагадаємо, що Ребров вважається найкращим українським тренером сучасності.