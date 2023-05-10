Олимпийского чемпиона по стендовой стрельбе Мильчева обвинили в хищении собственности Минобороны Украины – СМИ

Здания и сооружения трех стрелковых стендов Министерства обороны могли незаконно перейти в собственность олимпийского чемпиона и главного тренера Украины по стендовой стрельбе Николая Мильчева, пишет издание "Телеграф" в журналистском расследовании, опубликованном 10 мая.

По информации автора материала Дмитрия Романова, несколько лет идут суды за возвращение имущества площадью около 2 тысяч квадратных метров в селе Новая Долина Одесской области в собственность государства. Сооружения были построены еще в 70–80-е годы, а после обретения Украиной независимости они должны были перейти в собственность Минобороны Украины.

В 2003 году по распоряжению главы Овидиопольской райадминистрации три стенда передали Южной региональной организации общества военных охотников и рыбаков Вооруженных сил Украины, а она продала их ООО "Спортинг". Как указывает "Телеграф" со ссылкой на данные госреестра, собственником этой компании является Инга Мильчева.

Кем она приходится Николаю Мильчеву, издание не указывает, но отмечает, что она значится в его декларации. Сейчас, как утверждает автор, право собственности зарегистрировано на спортивно-охотничье частное предприятие "Олимп" самого Мильчева, а на земле, которая не могла никому переходить из собственности Минобороны, построен еще и ресторан.

"По данным Министерства молодежи и спорта Украины, за последний довоенный 2021 год "Олимп" шесть раз принимал чемпионаты, кубки и учебно-тренировочные сборы. В целом за 2021 год стенд Мильчева получил от государства около 1 миллион гривен наших с вами налогов только за аренду. При этом другие стенды в Украине получили все всего 36 тысяч гривен, а все чемпионаты, кубки и тренировки проводились на "честно" похищенном имуществе. Однако это никого ни разу не смутило. Кроме того, согласно документу от Минспорта, на тот же год было закуплено для учебно-тренировочного сбора 160 тысяч мишеней и 90 тысяч патронов. При этом, по утверждению членов сборной, на собрании каждому из 10–12 спортсменов выдавали по 718 патронов и мишеней. Вероятно, 80–90% закупленного министерством ушло в частную коммерческую деятельность стенда. Интересно также, как мишени списывались, ведь их приобрели вдвое больше патронов", – сказано в материале.

Романов пишет, что сообщество спортсменов по стендовой стрельбе – это замкнутый круг людей и все знают друг друга давно. В материале спортсмены – кто под своим именем, а кто анонимно – заявили о коррупции и злоупотреблениях в этой сфере.

"Связаться с самим Николаем Мильчевым во время работы над материалом не получилось, однако наша редакция всегда готова подать и его позицию", – отмечает журналист.