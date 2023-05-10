Олімпійського чемпіона зі стендової стрільби Мільчева звинуватили у розкраданні власності Міноборони України – ЗМІ

Будівлі та споруди трьох стрілецьких стендів Міністерства оборони могли незаконно перейти у власність олімпійського чемпіона та головного тренера України зі стендової стрільби Миколи Мільчева, пише видання "Телеграф" у журналістському розслідуванні, опублікованому 10 травня.

За інформацією автора матеріалу Дмитра Романова, кілька років йдуть суди за повернення майна площею близько 2 тисячі квадратних метрів у селі Нова Долина Одеської області у власність держави. Споруди були збудовані ще у 70–80-ті роки, а після здобуття Україною незалежності вони мали перейти у власність Міноборони України.

У 2003 році за розпорядженням голови Овідіопольської райадміністрації три стенди передали Південній регіональній організації товариства військових мисливців та рибалок Збройних сил України, а воно продало їх ТОВ "Спортінг". Як вказує "Телеграф" із посиланням на дані держреєстру, власником цієї компанії є Інга Мільчева.

Ким вона припадає Миколі Мільчеву, видання не вказує, але зазначає, що вона значиться у його декларації. Наразі, як стверджує автор, право власності зареєстроване на спортивно-мисливське приватне підприємство "Олімп" самого Мільчева, а на землі, яка не могла нікому переходити з власності Міноборони, збудовано ще й ресторан.

"За даними Міністерства молоді та спорту України, за останній довоєнний 2021 рік "Олімп" шість разів приймав чемпіонати, кубки та навчально-тренувальні збори. Загалом за 2021 рік стенд Мільчева отримав від держави близько 1 мільйона гривень наших з вами податків лише за оренду. При цьому інші стенди в Україні отримали всього лише 36 тисяч гривень, а всі чемпіонати, кубки та тренування проводилися на "чесно" викраденому майні, проте це нікого жодного разу не збентежило. Крім того, згідно з документом від Мінспорту, на той же рік було закуплено для навчально-тренувального збору 160 тисяч мішеней і 90 тисяч патронів, при цьому, за твердженням членів збірної, на зборах кожному з 10-12 спортсменів видавали по 718 патронів і мішеней. Ймовірно, 80–90% закупленого міністерством пішли у приватну комерційну діяльність стенду. Цікаво також, як мішені списувалися, адже їх придбали вдвічі більше за набої", – сказано у матеріалі.

Романов пише, що спільнота спортсменів зі стендової стрільби – це замкнене коло людей, де всі знають одне одного давно. У матеріалі спортсмени – хто під своїм ім'ям, а хто анонімно – заявили про корупцію та зловживання у цій сфері.

"Зв'язатися з самим Миколою Мільчевим під час роботи над матеріалом не вдалося, проте наша редакція завжди готова подати і його позицію", - зазначає журналіст.