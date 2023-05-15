От 4 до 8 лет получит торговец наркотиками: сообщили организаторы акции "Поймай барыгу"

Именно столько по законодательству предполагается за торговлю запрещенными препаратами. Как отметили представители проекта "Поймай барыгу", первый участник акции уже получил денежное вознаграждение за задержание продавца амфетамина. Получателем вознаграждения стал патрульный Национальной гвардии Украины из Кривого Рога, Виктор.

"Он не хотел показывать, что у него в кармане, поэтому он взял в правую руку, и сделал так, грубо говоря, и думал, что ему повезет, что мы не найдем это вещество. Но мы не первый раз с таким сталкиваемся, поэтому от нас ничего не скроешь", - отметил Виктор, участник акции.

За полученные деньги Виктор планирует купить экипировку для дальнейшей военной службы. А его коллеги из Нацгвардии намерены и дальше участвовать в указанном проекте.

В свою очередь, юристы проекта сообщили, что нацгвардейцы имеют полное право участвовать в акции "Поймай барыгу", поскольку они не являются сотрудниками Нацполиции и ее подразделений. Кроме этого, из выделенных на гонорары средств уплачиваются все причитающиеся налоги в госбюджет Украины.

"Вознаграждение, как мы и предупреждали, было выплачено с учетом всех необходимых налогов и сборов, а именно – налога на доход физического лица и 1,5 процента военного сбора. То есть минус 19,5 процентов было уплачено в государственный бюджет. Сумма 40 000 гривен была выплачена, с нее 7 800 гривен было уплачено налогов", - сообщил юрист проекту "Поймай барыгу" Андрей Кузьменко.

Также представители акции напомнили всем, кто хочет к ней приобщиться, что они должны делать для получения вознаграждения.

"В соответствии с условиями акции были предоставлены фото, видео доказательства совершения уголовного правонарушения так называемым "закладчиком", были предоставлены доказательства обращения в полицию, в том числе выписка из ЕРДР и подтверждение того, что был обнаружен у задержанного тяжелый наркотик, более восьми граммов", – добавил юрист проекта Андрей Кузьменко.

Кроме этого, юрист сообщил, что все данные, которые они получают от участников акции, анонимны и не разглашаются.