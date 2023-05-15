Від 4 до 8 років отримає торговець наркотиками: повідомили організатори акції "Спіймай баригу"

Саме стільки за законодавством передбачається за торгівлю забороненими препаратами. Як зазначили представники проєкту "Спіймай баригу", перший учасник акції вже отримав грошову винагороду за затримання продавця амфетаміну. Отримувачем винагороди став патрульний Національної гвардії України з Кривого Рогу, Віктор.

"Він не хотів показувати, що у нього в кармані, тому він взяв в праву руку, і зробив отак, грубо кажучи, і думав, що йому повезе, що ми не знайдемо цю речовину. Але не перший раз ми з таким стикаємося, то від нас нічого не скриєш", - зазначив Віктор, учасник акції.

За отримані гроші Віктор планує купити екіпіровку для подальшої військової служби. А його колеги з Нацгвардії мають намір і далі брати участь в зазначеному проєкті.

У свою чергу, юристи проєкту повідомили, що нацгвардійці мають повне право брати участь в акції "Спіймай баригу", оскільки вони не є співробітниками Нацполіції та її підрозділів. Крім цього, із виділених на гонорари коштів, сплачуються всі належні податки до держбюджету України.

"Винагорода, як ми і попереджали, була виплачена з урахуванням всіх необхідних податків та зборів, а саме – податку на дохід фізичної особи та 1,5 відсотки військового збору. Тобто мінус 19,5 відсотків було сплачено до державного бюджету. Сума 40 000гривень була виплачена, з неї 7 800 гривень було сплачено податків", - повідомив юрист проєкту "Спіймай баригу" Андрій Кузьменко.

Також представники акції нагадали всім, хто хоче до неї залучитися, що вони мають робити для отримання винагороди.

"Відповідно до умов акції було надано фото, відео докази вчинення кримінального правопорушення так званим "закладником", було надано докази звернення до поліції, в тому числі, витяг з ЄРДР і підтвердження того, що було виявлено у затриманого тяжкий наркотик, більше восьми грамів", - додав юрист проєкту Андрій Кузьменко.

Крім цього, юрист повідомив, що всі дані, які вони отримують від учасників акції, є анонімними та не розголошуються.