От Путина открестились в Международной федерации дзюдо

Международная федерация дзюдо приостановила статус российского президента Владимира Путина в качестве почетного президента организации. Об этом сообщается на сайте федерации.

"В свете продолжающегося военного конфликта в Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса г-на Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", — сказано в сообщении.

Кроме того, 25 февраля федерация отменила турнир "Большого шлема 2022", который должен был пройти с 20 по 22 мая в российской Казани.

"Мы опечалены нынешней международной ситуацией, результатом неэффективного диалога на международном уровне", — сообщает Международная федерация дзюдо.

Известно, что Путин был почетным президентом международной федерации дзюдо с 2008 года.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.