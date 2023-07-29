Пилота украинской авиакомпании задержали за работу на оккупантов в Крыму: чем он занимался

Главное управление полиции в АР Крым и Севастополе разоблачило пилота одной из украинских авиакомпаний на работе авиадиспетчером в Крыму после его оккупации Россией, что трактуется как содействие незаконной переправке людей через границу. Об этом сообщают в полиции и в прокуратуре полуострова.

Отмечается, что до 2014 года подозреваемый занимал должность диспетчера регионального структурного подразделения "Крымаэрорух" госпредприятия "Украэрорух". Однако после захвата Крыма он перешел работать к оккупантам на аналогичную должность в диспетчерский центр "Крымаэронавигации", зная, что Украина официально прекратила функционирование всех аэропортов на оккупированной территории.

Позже мужчина переехал на материковую часть Украины и трудоустроился в одну из авиакомпаний на должность пилота. После же полномасштабного вторжения РФ подозреваемый, по данным следствия, начал активно поддерживать и оправдывать вооруженную агрессию России.

"Через собственный аккаунт в запрещенной в Украине российской соцсети мужчина распространял нарративы российской пропаганды и ожидал оккупацию Украины", - описали действия пилота правоохранители.

38-летнего мужчину задержали в Киевской области. В ходе обыска у него обнаружили паспорт гражданина РФ, российскую валюту и документы, подтверждающие его преступную деятельность.

Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через границу, организация такой переправки, руководство такими действиями или содействие их совершению - совершенное либо в отношении нескольких лиц, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием служебного положения).

Кроме того, ему инкриминируют части 1 и 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины или глорификация ее участников, совершенные либо должностным лицом, либо повторно, либо организованной группой, либо с использованием средств массовой информации).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 214,7 тысячи гривен. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.